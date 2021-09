Als Tesla in 2023 met een autonome stadsauto komt, eten wij nóg een paar schoenen op

Maar goed, de kans is - gelukkig - enorm groot dat we nooit de smaak van oud leer en vieze veters zullen leren kennen. Volgend jaar gaan we echt geen werkende, menselijke Tesla Robot zien. En ook het volledig zelfrijdende stadsautootje zonder stuur gaat voorlopig nog wel even aan ons voorbij.

Hatchback van Tesla met prijs vanaf 25.000 dollar

Tesla heeft al eerder schetsen laten zien van een compacte hatchback. En de ambitie om een elektrische auto voor 25.000 dollar op de markt te brengen, is een uitstekende. Volkswagen heeft net gisteren de ID. Life gepresenteerd. Maar die concept car krijgt pas in 2025 een productievariant met een vanafprijs van tussen de 20.000 en 25.000 euro.

Tesla Semi, Cybertruck en Roadster zijn allemaal uitgesteld

Het is goed om te dromen, maar misschien moet Elon Musk eens met de voeten naar de grond worden getrokken. De Tesla Semi moet af, de Cybertruck is uitgesteld, de Roadster komt maar niet. En waarom roept-ie nou weer dat zijn compacte stadsautootje mogelijk zonder stuur wordt ontwikkeld? De misleidend genaamde Full Self-Driving Beta werkt nog niet eens naar behoren.