De Porsche Mission R gaat én laadt als de bliksem

En dat is belangrijk, want tijdens een race kun je natuurlijk niet een half uur ergens gaan staan laden. Dus is de Porsche Mission R uitgerust met een 900 Volt-systeem (de Porsche Taycan heeft 'slechts' 800 Volt), waarmee snelladen tot 340 kW mogelijk is. Volgens Porsche zit de 80 kWh-batterij van de Mission R na slechts 15 minuten weer voor 80 procent vol.

Porsche Mission R levert in kwalificatietrim 1088 pk

De Mission R is een voorproefje van een elektrische raceauto voor klantenteams. Een soort Porsche 911 GT3 Cup, maar dan met een stekker. Hij wordt aangedreven door twee elektromotoren, die in kwalificatietrim maximaal 1088 pk leveren. Daarmee haalt de Mission R een topsnelheid van meer dan 300 km/h. De sprint naar 100 km/h is al na 2,5 seconden voorbij.

Rondetijden vergelijkbaar met een Porsche 911 GT3 Cup

In zijn racemodus biedt de Porsche Mission R een constant vermogen van 680 pk. Van vermogensverlies door het heet worden van de batterij is geen sprake, aldus Porsche. Op het circuit moet de elektrische racewagen vergelijkbare rondetijden kunnen rijden als de huidige Porsche 911 GT3 Cup.

Mission R heeft DRS, net als een Formule 1-wagen

De Porsche Mission R is uitgerust met Porsche Active Aerodynamics met drie lamellen in elk van de twee luchtinlaten op de neus en een verstelbare, tweedelige achtervleugel. Zowel voor als achter beschikt hij over DRS (Drag Reduction System), een systeem dat je kunt kennen uit de Formule 1 en dat de luchtweerstand tijdelijk vermindert.



Porsche Mission R is korter dan een 718 Cayman

Met een lengte van 4,3 meter is de Mission R iets korter dan de Porsche 718 Cayman. Hij is echter een stuk breder (2,0 meter) en lager (1,2 meter). Zijn body is grotendeels opgetrokken uit kunststof dat met natuurlijke vezels is versterkt. Hetzelfde materiaal heeft Porsche gebruikt voor de frontsplitter, de diffuser, de zijskirts en delen van het interieur.