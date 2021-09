Mercedes-AMG EQS 53 is een olifant. Maar wel een snelle olifant.

Wat is de aantrekkingskracht van Mercedes-AMG? Wij denken dat daarin een grote rol is weggelegd voor het geluid. De asociaal harde plofjes van de Mercedes-AMG A 45. Het onwereldse geknetter van de Mercedes-AMG E 63. Dus hoe vertaal je zoiets naar een fluisterstille elektrische auto? Dat is iets waarover de AMG-techneuten zich waarschijnlijk het hoofd hebben zitten breken in de afgelopen jaren.

Mercedes-AMG EQS 53 blaast AMG-sound uit luidsprekers

De Mercedes-AMG EQS 53 heeft luidsprekers aan boord, die hulp krijgen van zogeheten 'shakers' en een geluidsgenerator. Hoe het werkt en hoe het precies klinkt, weten we nog niet, maar volgens AMG brengt de EQS 53 een geluid voort dat qua klankleur en intensiteit wordt afgestemd op de rijomstandigheden. Er zijn twee versies van het geluid: Authentic en Performance. Zowel in de auto als buiten de auto is de soundtrack te horen.

Kies maar: een Mercedes-AMG EQS 53 met 658 pk of 761 pk

Tot voor kort was het topmodel van de EQS-reeks de Mercedes EQS 580. Die heeft - net als deze AMG - vierwielaandrijving en is 524 pk en 855 Nm sterk. De nieuwe Mercedes-AMG EQS 53 is er in twee varianten: met 658 pk en 950 Nm en als AMG Dynamic Plus met 761 pk en 1020 Nm. Zonder dat Plus-pakket stuift de opper-EQS in 3,8 seconden naar 100 km/h, anders in 3,4 tellen. In de bestaande EQS 580 zit je precies 4,3 seconden te wachten totdat de naald voorbij het getal 100 schiet.



Bereik Mercedes-AMG EQS 53 waarschijnlijk onder 600 kilometer

Wat de actieradius van de AMG is, heeft Mercedes nog niet bekendgemaakt. Het model heeft in ieder geval dezelfde 107,8 kWh-batterij als de andere EQS-modellen. In de EQS 580 is die goed voor een actieradius van maximaal 617 kilometer. Het voorlopige instapmodel - de 333 pk leverende EQS 450+ - haalt een bereik van zo'n 731 kilometer. We gaan ervan uit dat de Mercedes-AMG EQS 53 - die met 200 kW kan snelladen - onder de 600 kilometer uitkomt.

Koeling elektrische aandrijflijn is verbeterd voor extreme prestaties

Maar goed, prestaties ... daar gaat het om bij de AMG. En niet alleen in een rechte lijn. Daarom heeft de Mercedes-AMG EQS 53 variabele vierwielaandrijving (waarbij meer aandrijfkrachten naar de achterwielen gestuurd kunnen worden), anders afgestelde luchtvering, standaard mee- en tegensturende achterwielen en uit de kluiten gewassen remschijven (optioneel keramisch). Ook is de koeling van de elektrische aandrijflijn verbeterd om de extreme prestaties aan te kunnen.

Doe maar niet, die verchroomde AMG-spijlen in de nepgrille

Opvallend is dat de Mercedes-AMG EQS 53 zo onopvallend is. Hij heeft - uiteraard - geen monsterlijke uitlatenpijpen onder de achterbumper hangen en doet het ook qua spoilers en diffusers rustig aan. Een beetje zielig zijn de verchroomde spijlen in de 'grille'. De EQS heeft geen luchtrooster op de neus, alleen een zwarte plastic plaat. Dus om daar nou een nephekwerk in aan te brengen ...