Dit is de volledige elektrische Mercedes EQE! Denken we ...

Mercedes bewandelt een andere elektroweg dan bijvoorbeeld BMW. De nieuwe BMW i4 is duidelijk een afgeleide van de BMW 4-serie, terwijl de Mercedes EQE en EQS helemaal niets met de E-klasse en S-klasse te maken hebben. Ze onderscheiden zich bovendien met een opvallend, futuristisch ogend uiterlijk en een revolutionaire cockpit.

Mercedes EQE even lang als een E-klasse, maar ruimer

De Mercedes EQE is ongeveer net zo lang als de E-klasse (4,95 meter), maar heeft een wielbasis die liefst 10 centimeter groter is (3,12 tegenover 2,94 meter). Door de compacte afmetingen van de elektrische aandrijflijn kunnen de voor- en achteras verder uit elkaar worden geplaats (er hoeft immers geen grote verbrandingsmotor voorin) en dat zorgt voor meer ruimte in het interieur.

Optioneel met MBUX Hyperscreen uit Mercedes EQS

Het dashboard kennen we van de grotere Mercedes EQS. Optioneel kun je het bestellen met een MBUX Hyperscreen. Het is een enorm, dashboardvullend display, dat bestaat uit drie schermen. Standaard heeft de EQE een infotainmentscherm dat - net als in de S-Klasse - uit de middenconsole 'opstijgt'.

Eerst als achterwielaangedreven Mercedes EQE 350

Als de Mercedes EQE volgend jaar op de markt komt, is hij er als achterwielaangedreven EQE 350 met 292 pk en 530 Nm. Zijn batterij is 90 kWh groot, maar de actieradius die daarbij hoort, houdt Mercedes gek genoeg onder de pet. Het merk zegt alleen dat de modellen uit de EQE-reeks tussen de 545 en 660 kilometer ver komen. Er komt ook een 680 pk sterke AMG-versie.

Geen led-strip over de neus en iets andere koplampen

Tot slot: hoe onderscheidt je de Mercedes EQE van de EQS? Ten eerste lopen de koplampen van de EQE iets verder de 'grille' in. Ten tweede heeft de EQE geen led-strip over zijn neus. En dat was het wel zo'n beetje. Al valt natuurlijk wel op dat de EQE iets compacter oogt dan de EQS.