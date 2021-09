Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 35

+ Top - Nieuwe Kia Sportage heeft trekjes van de elektrische Kia EV6



Hoe tijden veranderen ... Vijftien jaar geleden zouden we nooit over een Kia hebben gezegd dat we hem fraai vinden, maar het Koreaanse merk heeft sindsdien een enorme inhaalslag gemaakt, zowel qua design als qua technologie. De Kia EV6 is een van de interessantste elektrische auto's van het moment en deze nieuwe Kia Sportage heeft daar duidelijke trekjes van gekregen.



+ Top - Spelen met de configurator: hoe stel jij jouw nieuwe Jaguar C-Type samen?

Jaguar is het 'uitmelken' van zijn roemruchte geschiedenis niet verleerd. Het merk grijpt een willekeurig jubileum (70 jaar C-Type) aan om de legendarische Jaguar C-Type weer in productie te nemen. Er worden acht nieuwe Jaguar C-Type Continuation-modellen gebouwd. Die kun jij niet betalen, maar wél configureren. Gewoon, om bij weg te dromen ...



+ Top - De Cupra UrbanRebel Concept komt in 2025 op de markt. Maar niet zo ...



De Cupra UrbanRebel Concept (met Urban en Rebel lekker 'rebels' aan elkaar) is bedoeld als elektrische stadsauto. Een enorme vleugel voor downforce op hogere snelheid heeft hij dan ook niet nodig. Waarom hij die toch heeft? Het zal de rebelsheid zijn.



- Flop - Volkswagen: 'De handbak is dood! Leve de automaat'



Om het Koningslied te citeren: de dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Althans, bijna hier ... Want vanaf 2023 worden de eerste Volkswagen-modellen zónder handgeschakelde versnellingsbak geïntroduceerd. De derde generatie Volkswagen Tiguan is dan alleen nog maar met automaat te bestellen.



- Flop - Tesla Roadster weer uitgesteld! Je zult maar 43.000 euro hebben aanbetaald ...



De Tesla Roadster is officieel uitgesteld. Eigenlijk is dat geen nieuws - dit konden we allemaal zien aankomen - maar we melden het toch. De Roadster werd in 2017 onthuld, zou in 2020 op de markt komen en wordt nu in 2023 verwacht. Al houdt ook Tesla-baas Elon Musk nog een flinke slag om de arm.