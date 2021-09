Dit kost de elektrische Skoda Enyaq iV 80x met vierwielaandrijving

De elektrische Skoda Enyaq iV is er nu in drie vermogensvarianten: met 180 pk, 204 pk en nu ook 265 pk. Die laatste is de nieuwe Skoda Enyaq iV 80x met vierwielaandrijving en 425 Nm koppel (de andere twee komen niet verder dan 310 Nm). Hij heeft dezelfde 77 kWh-batterij als de Skoda Enyaq iV 80, maar een iets minder groot bereik (496 in plaats van 510 kilometer). Opladen tot 80 procent bij een 125 kW-snellaadpunt zo'n 38 minuten.

Skoda Enyaq iV 80x met twee elektromotoren

De Skoda Enyaq iV 60 en 80 hebben één elektromotor op de achteras. De 80ix heeft er op beide assen een en sprint daarmee in 6,2 seconden van stilstand naar 100 km/h. Een voordeel voor caravantrekkers is het hogere aanhangergewicht dat de kersverse Enyaq-variant mag trekken: 1200 kilo. Skoda biedt twee uitrustingsniveaus aan op de Enyaq iV 80x: de basisversie kost 52.790 euro, de Sportline 56.890 euro. Voor 43.790 euro heb je de Skoda Enyaq iV 60. De Enyaq iV 80 is er vanaf 50.690 euro.

Skoda Enyaq iV prijzen