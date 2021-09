De Cupra UrbanRebel Concept komt in 2025 op de markt. Maar niet zo ...

We zouden het bijna vergeten, maar volgende week start de IAA Mobility 2021 in München (niet meer in Frankfurt dus). En daar onthult Cupra een geinig studiemodel: de Cupra UrbanRebel Concept. Hij blikt vooruit op een elektrische stadsauto die in 2025 wordt geïntroduceerd, maar wordt gepresenteerd als racewagen.



Cupra UrbanRebel Concept is van formaat Seat Ibiza

De UrbanRebel Concept staat op het MEB Short-platform van de Volkswagen Groep. Hij is 4,0 meter lang, 1,8 meter breed en 1,4 meter hoog, en dus van formaatje Seat Ibiza. Zijn elektrische aandrijflijn is 340 pk sterk (436 pk in de boostmodus), waarmee de Cupra UrbanRebel Concept in 3,2 seconden van stilstand naar 100 km/h schiet.

Elektrische stadsauto van Volkswagen in Spanje gebouwd

De elektrische stadsauto van de Volkswagen Groep - die waarschijnlijk wordt uitgesmeerd over Cupra, Seat, Skoda en VW - gaat in Spanje worden gebouwd. "Ons doel is om per jaar meer dan 500.000 elektrisch aangedreven stadsauto's in Spanje te gaan produceren voor de diverse merken van de Volkswagen Groep", zegt Cupra-directeur Wayne Griffiths.