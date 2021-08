Volkswagen: 'De handgeschakelde versnellingsbak is dood! Leve de automaat'

Voordat de handgeschakelde versnellingsbak helemaal het veld ruimt, zijn we nog wel een paar jaar verder. Volkswagen zegt dat er vanaf 2030 geen model meer te krijgen is met handbak, aldus Auto Motor und Sport. Dat is ook logisch natuurlijk, want tegen die tijd wil Volkswagen alleen nog maar volledig elektrische modellen leveren. Het eerste VW-model dat geen handgeschakelde optie meer krijgt, is de derde generatie Volkswagen Tiguan, die in 2023 op de markt komt.

Helft nieuwe auto's in Nederland met automaat

De automaat is bezig aan een opmars, ook in Nederland. Ruim tien jaar geleden had slechts 20 procent van de nieuwe auto's een automatische versnellingsbak, nu ligt dat percentage al boven de 50 procent. Vroeger was zo'n transmissie voorbehouden aan grotere, duurdere auto's. Inmiddels hebben ook compacte hatchbacks er eentje. Daarbij speelt de opkomt van hybridemodellen een rol. Die hebben vrijwel allemaal een automaat (met dubbele koppeling) of een Continu Variabele Transmissie (CVT).