De nieuwe Dacia Jogger gaat niet harder dan een sukkeldrafje

We laten het Dacia zelf even uitleggen: "Jogger is een simpele, moderne naam, die voor iedereen goed is uit te spreken en die universeel te begrijpen is. De naam staat voor dynamiek, positieve energie en outdoor. Het achtervoegsel '-er' verwijst naar robuustheid en uithoudingsvermogen."

Dacia Jogger is stationwagon met maximaal zeven zitplaatsen

Hoe dan ook, de Dacia Net Niet Hardloper is een stationwagon die plaats biedt aan vijf of zeven personen. In die zin is hij dus een moderne variant van de Dacia Logan MCV. De Dacia Hijger en Puffer wordt later deze week onthuld en staat vanaf 6 september op de IAA-autobeurs, die dit jaar in München wordt gehouden.