De Tesla Model Y doet er 2,5 jaar over om Nederland te bereiken

Nou, nou, poe, poe ... dat was me het wachten wel. De Tesla Model Y werd al in maart 2019 voorgesteld en is nu pas - bijna tweeëneenhalf jaar later - bij ons gearriveerd. In Tilburg is deze week de allereerste Model Y aan een Nederlandse klant geleverd: een Long Range met 351 pk, een bereik van 507 kilometer en een prijskaartje waar 64.000 euro op staat.