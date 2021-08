Verkoopcijfers 2021 - In Nederland lusten we kennelijk geen Chinees

We zijn er nog van aan het bijkomen. Op een mooie winterdag reden we met de elektrische Seres 3 over de provinciale weg tussen Nijmegen en Malden. De accu was nog voor 15 procent gevuld en we waren bijna op de plek van bestemming - wie deed ons wat? Tot de elektronica van de auto stress kreeg. Na een waarschuwing dat de accu wel erg leeg begon te raken, ging de Seres 3 over in de noodloop. Van 80 km/h zakte de snelheid terug naar 50 km/h, 30 km/h, stapvoets … terwijl achter ons zich een file vormde van ongeduldige Maldenaren die het begin van de eredivisiewedstrijd dreigden te missen. De zes minuten tot de laadpaal leken langer te duren dan de toespraak van Xi Jinping bij het 100-jarig bestaan van de Chinese Communistische Partij.

Als we over ons trauma willen praten, wordt het nog lastig om een clubje te vormen met lotgenoten. Geen Nederlander koopt een Seres 3. In 2020 werden er nog 20 op kenteken gezet, maar 2021 mag je gerust een rampjaar noemen, met slechts drie registraties …

Bij Aiways is het huilen met de pet op

Ook bij Aiways, het andere elektrische merk dat niemand kent, is het huilen met de pet op. Vanwege de veranderende bijtellingsregels werden er in 2020 nog snel 430 op kenteken gezet, maar in 2021 maakten de Chinezen maar acht mensen blij met een Aiways U5.

Lynk & Co 01 als rijdende Airbnb

Kijkend naar bovenstaande twee merken, zou je zeggen dat we hier geen Chinese auto believen. Maar de Lynk & Co 01 doet het in zijn wittebroodsweken heel aardig, met alleen al in juli 173 registraties op een totaal van 369. Niet slecht voor een nieuwkomer, die nog geen vier maanden op de markt is. Misschien dat het concept aanslaat. Als je een 01 koopt of leaset, kun je geld terugverdienen door hem aan anderen te verhuren. Een soort rijdende Airbnb, dus.

Toekomst van Polestar lijkt veelbelovend

Het kan ook zijn dat Nederlanders het een fijn idee vinden dat de Lynk & Co 01 techniek deelt met oerdegelijke Volvo's. Ook Polestar, dat tot nu toe zelfs alleen modellen uitbracht die ooit bedacht waren voor Volvo, valt behoorlijk in de smaak. 532 mensen reden in 2021 in een nieuwe elektrische Polestar 2 naar huis. Met de komst van drie goedkopere versies en een keur aan nieuwe modellen, lijkt de toekomst voor Polestar veelbelovend.

Ook met MG gaat het best lekker

Zoals MG ook tot de winnaars lijkt te behoren. Het Chinese merk lanceerde in de zomer twee nieuwe modellen: de MG EHS (een plug-in hybride), en de volledig elektrische Marvel R. De behoorlijk succesvolle ZS (2109 registraties in 2020) heeft het pad voor beide modellen geëffend. En dan hebben we nog het onbekende en onbeminde merk JAC (China Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd.). De E-S2 is een compacte elektrische suv (bereik: 300 km, prijs: 29.900 euro), die maar veertien Nederlanders wist te enthousiasmeren.

Helemaal volgens het rode boekje gaat het dus nog niet bij de Chinese verovering van de Nederlandse markt. Voorlopig lijken de echt onbekende merken geen kans te maken, maar klinkt MG vertrouwd genoeg en profiteren Lynk & Co en Polestar van hun banden met Volvo.

Top 5 Chinese modellen in Nederland (januari - juli 2021)