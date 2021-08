Mercedes-Benz EQS: wat gaat-ie kosten?

Als je wilt weten hoe goed de Mercedes EQS rijdt (of hoe slecht), dan verwijzen we je graag naar de papieren versie van Auto Review. Ten tijde van de deadline voor dit nummer, was echter nog niet alle informatie over de elektrische topklasse limousine bekend. Zoals de verkoopprijzen. Maar inmiddels heeft de Nederlands Mercedes-importeur ook die informatie paraat.

Mercedes EQS: 770 kilometer op een acculading

De eerste twee uitvoeringen van de elektrische Mercedes EQS die worden geleverd, zijn de EQS 450+ en de EQS 580 4Matic. De EQS 450+ beschikt over een enkele elektromotor, met een vermogen van 333 pk. De EQS 580 4Matic heeft ook een tweede elektromotor, die het systeemvermogen opvoert naar 524 pk. Beide uitvoeringen beschikken over hetzelfde accupakket, dat een capaciteit heeft van 107,8 kWh. Opladen kan met een maximum vermogen van 200 kW. Na 31 minuten is de accu weer voor 80 procent gevuld. Mercedes communiceert een actieradius van 770 kilometer, maar die is uitsluitend van toepassing op de EQS 450+. Hoever de EQS 580 4Matic op een acculading komt, is nog niet bekend.

EQS 450+: goedkoper dan de goedkoopste S-klasse

De Mercedes EQS 450+ gaat 118.891 euro kosten. Daarmee is hij goedkoper dan de goedkoopste Mercedes S-klasse: de S 450 (367 en nog eens 22 elektrische pk's) staat voor 137.446 euro in de prijslijst. Uiteraard gaat het hierbij om een 'kale' prijs, exclusief opties. De bedragen voor de meest smakelijke opties - zoals achterasbesturing met een wieluitslag van 10 graden (standaard: 4,5 graden), Intelligent Park Pilot met afstandsbediening en Energizing Air Control zijn nog niet bekend. Het spectaculaire MBUX Hyperscreen gaat in de EQS 450+ echter wel aan je neus voorbij; die is voorbehouden aan de EQS 580 4Matic.





EQS 580 4Matic: met standaard MBUX Hyperscreen

Mercedes heeft de EQS 580 4Matic geprijsd op 154.949 euro. Dat is iets goedkoper dan het basisbedrag van de Mercedes S 500 4Matic (435 + 22 pk). De EQS 580 4Matic is momenteel de enige uitvoering waarin het MBUX Hyperscreen wordt geleverd - standaard, welteverstaan.

Bij de lancering van de Mercedes EQS wordt als gebruikelijk ook een introductieversie te koop aangeboden. De EQS Edition 1 beschikt onder meer over AMG-elementen voor het exterieur, zwarte metalliclak, een panoramaschuifdak en 21-inch lichtmetalen wielen. Het interieur wordt aangekleed met nappalederen bekleding, multicontourstoelen, sierlijsten van openporig walnotenhout en instaplijsten met een verlicht 'Edition 1'-opschrift. Dit pakket heeft een meerprijs van 7.320,50 euro voor de EQS 450+ en 5.324 euro voor de EQS 580 4Matic.