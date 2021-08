Misleidende claims! Amerikaanse senatoren willen onderzoek naar Tesla Autopilot en 'Full Self-Driving'

De timing van de brief is interessant. Gisteren kondigde de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) een onderzoek aan naar de veiligheid van Tesla Autopilot. Het pakket semi-autonome rijassistenten zou een rol hebben gespeeld in meerdere aanrijdingen van Tesla's met stilstaande ambulances en politieauto's.



De naam Tesla Autopilot zou misleidend zijn

Er klinkt al langer kritiek op de naam Tesla Autopilot (In Duitsland mag hij niet worden gebruikt). De aanduiding zou misleidend zijn en suggereren dat het systeem veel meer kan dan het eigenlijk kan. Veel niet-automedia karakteriseren Tesla's onterecht als 'zelfrijdend'. Dat is een Tesla nog lang niet, ook niet met de zogeheten Full Self-Driving-optie.

Claims van Tesla zijn bedreiging verkeersveiligheid

En dus willen twee Amerikaanse senatoren een officieel onderzoek door de beurswaakhond FTC naar misleiding. "De marketing van Tesla heeft herhaaldelijk de mogelijkheden van zijn voertuigen overdreven", schrijven ze. "En deze claims zijn een bedreiging voor de veiligheid van automobilisten en andere weggebruikers."

Elon Musk schept herhaaldelijk op over Full Self-Driving

"Wij denken dat Tesla Autopilot en de Full Self-Driving-optie niet zo uitontwikkeld en betrouwbaar zijn als Tesla het publiek doet geloven. Op 22 april 2019 heeft Tesla een video op Youtube gezet, getiteld 'Full Self-Driving', waarin een Tesla zelf rijdt. Tesla-ceo Elon Musk heeft meerdere keren opgeschept over de systemen van Tesla. In juli 2020 en januari 2021 heeft Musk gezegd dat de auto's van Tesla zeer binnenkort Level 5-autonomiteit zullen bereiken."

Tesla begraaft disclaimers diep op zijn website

En die claim klopt niet. Zelfs Tesla heeft de opmerkingen van Musk weggewuifd als onzin. Het probleem, volgens de senatoren, is echter dat de boodschappen van Tesla en Musk een enorm publiek bereiken. "De Full Self-Driving-video is 18 miljoen keer bekeken. En dat terwijl Tesla de disclaimers over Autopilot en Full Self-Driving ergens diep op zijn website verbergt. De link onder de video verwijst naar een verkooppagina, waarop geen nuancerende informatie wordt gegeven over de werkelijke mogelijkheden van de auto."