De Bovag heeft eind juli en begin augustus op parkeerterreinen in de provincies Limburg, Utrecht en Zuid-Holland 1491 auto's geïnspecteerd. Daarvan bleek 5,4 procent (81 stuks) nog op winterbanden te staan. Een percentage dat overeenkomt met het percentage dat in 2019 en 2020 bij vergelijkbaar onderzoek werd gevonden.

Bijna 500.000 auto's rijden nu nog op winterbanden

In vergelijking met een jaar geleden is het totale Nederlandse wagenpark echter met zo’n 135.000 toegenomen en ten opzichte van twee jaar geleden met circa 230.000. In de zomer van 2019 reden er in absolute aantallen dus 470.000 personenwagens met winterbanden rond, vorige zomer 475.000 en dit jaar zijn dat er 491.000.

Remweg is langer, rolweerstand en verbruik zijn hoger

Winterbanden zijn gemaakt van zachter rubber dan zomerbanden en hebben daardoor een minder goede wegligging bij hoge temperaturen. De remweg is langer en de rolweerstand is hoger, waardoor de banden sneller slijten. Dat levert meer fijnstof op en resulteert in een hoger brandstofverbruik.

Hoe kun je winterbanden eigenlijk herkennen?

Je kunt gemakkelijk zien of jouw auto nog op winterbanden staat. Winterbanden hebben kleine, gekartelde groefjes in het profiel en hebben vaak een typenaam op de bandwang staan met het woord 'Snow', 'Ice', 'Winter' of 'Alpin' erin. Waarom is 5 procent van de automobilisten de winterbanden vergeten te wisselen? Waarschijnlijk omdat autobanden nou eenmaal niet 'top of mind' zijn.