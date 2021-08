Pas op voor de schrik van de autobahn! Lees Classic Cars 45 als je durft

Ze kijken teleurgesteld. 'Waarom oh waarom heb je dit blad nog niet gekocht?', lijken ze te willen vragen. Sorry daarvoor. De BMW 6-serie op de cover weet natuurlijk niet dat jij net dit bericht bent gaan lezen.

En het is goed dat je dit bericht leest, want Classic Cars staat deze maand weer vol met prachtige reportages. Over de klassieke BMW 6-serie natuurlijk, maar ook over ...



De peperdure wankelpionier van Mazda: de Cosmo 110S;

Pocket rockets met flower power van Renault, Volkswagen en Simca;

het sleutelen aan een Amerikaanse droom-Mustang;

en de tegendraadse stationwagons van BMW, Citroën en Alfa Romeo.

Geen zin in een directe confrontatie met de BMW 6-serie in de winkelschappen? Dan kun je de nieuwste Classic Cars ook bestellen via onze webshop.