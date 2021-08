Geboren uit wraak! Dit betekent het logo van Lamborghini

Het is een van de meest tot de verbeelding sprekende legendes in de autowereld. Ferruccio Lamborghini kreeg in één jaar tijd vier keer pech met zijn Ferrari en beklaagde zich daarover hoogstpersoonlijk bij Oppergod Enzo Ferrari. Die zou hem hebben toegebeten dat hij zich maar beter op zijn tractoren kon richten, sportwagens waren blijkbaar niet aan Lamborghini besteed.

Daarop kwam de wraak. Ferruccio Lamborghini stelde een team knappe koppen samen dat maar één doel voor ogen had: een sportwagen bouwen die beter was dan een Ferrari. Dat resulteerde in het prototype 350 GTV en uiteindelijk in het seriemodel 350 GT (1964). Een daverende start van een beroemd sportwagenmerk. De vraag is alleen of Ferrari die beledigende woorden echt heeft uitgesproken. Niemand die het weet, maar de anekdote is te mooi om kapot te checken.

Ferruccio Lamborghini was gek op stierengevechten

Ferruccio was niet alleen gek op snelle auto's, maar ook op stierengevechten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de beroemde stier Murciélago het logo van Lamborghini werd. Murciélago (Spaans voor vleermuis) was een stier die bij een gevecht in 1879 vierentwintig lanssteken overleefd zou hebben. Op verzoek van het publiek in de kolkende arena in Córdoba, dat onder de indruk was van zijn vechtlust, werd de stier niet gedood. Zo'n sterke stier moest wel over oerkrachten beschikken, dacht stierenfokker Antonio Miura.

Hij kocht Murciélago, die niet van zijn oude dag mocht genieten in de Spaanse zon, maar aan de bak moest en zeventig koeien mocht dekken. De Miura-stieren, die worden gefokt op een boerderij in Andalusië, worden nog altijd ingezet bij stierengevechten. Het ras dwingt respect af: vanwege het gewicht van bijna zeshonderd kilo én doordat vele stierenvechters gewond raakten of zelfs stierven in gevecht met een Miura-stier. Zowel Murciélago als Miura werden later modellen van Lamborghini.

Was het logo van Lamborghini een gemene knipoog?

Mooi verhaal over Murciélago, toch? Maar ook de authenticiteit van dit verhaal wordt betwist. Kan een stier die zó zwaar wordt toegetakeld überhaupt overleven? Of de grote, woeste Miura-stieren nazaten zijn van Murciélago, is dus niet zeker. Misschien dat John van den Heuvel de zaak een keer kan reconstrueren … Dat Lamborghini een woeste stier voor zijn logo koos, kan natuurlijk ook een gemene knipoog zijn naar het steigerende paard van Ferrari.

Ferruccio Lamborghini verkocht in 1972 zowel zijn tractorfabriek als zijn autofabriek. Het automerk ging na diverse faillissementen over in verschillende handen, was een tijdlang eigendom van Chrysler en van het Indonesische MegaTech, voordat het in 1998 door Audi werd overgenomen. De Lamborghini Urus is inmiddels het best verkochte model. En die is, geheel in Lamborghini-traditie, genoemd naar een uitgestorven rund.