Oké, dat moeten we even nuanceren. In 1900 organiseerde Frankrijk twee evenementen tegelijk: de Wereldtentoonstelling en de Olympische Spelen. Beide werden in Parijs gehouden, van april tot en met november (aan een paar weken - zoals nu - hadden ze niet genoeg kennelijk).

De Olympische medailles gingen naar de merken, niet de coureurs

Tijdens de Wereldtentoonstelling / Olympische Spelen werden veertien autoraces gehouden. De bekers en trofeeën - in 1900 werden geen Olympische medailles uitgereikt - gingen niet naar de winnende coureurs, maar naar de fabrikanten. Wie achter het stuur zat, was niet belangrijk. We weten dat onder meer Peugeot, Renault, Panhard en Delayhaye races wonnen.

Of de veertien wedstrijden een Olympische status hadden, is niet precies bekend. Het Internationaal Olympisch Comité heeft er nooit iets over gezegd. Want hoewel de winnaars van de races een Olympische beker kregen, is het waarschijnlijker dat het om demonstratiewedstrijden ging ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling. Auto's waren in 1900 een nieuwe ontwikkeling.

Coureur Beth Haig won goud tijdens de Olympische Spelen van 1936

Overigens werd er nog één andere keer geracet tijdens de Olympische Spelen. Dat was in 1936, toen Elizabeth Haig een gouden medaille won door de Olympische Rally te winnen in een Singer Le Mans. Ze was de enige Britse deelnemer en versloeg samen met haar navigator Barbara Marshall de macht van de Duitse auto-industrie. Het zal de Nazi's niet lekker hebben gezeten.



Formule 1 zou in principe een Olympische sport kunnen zijn

Maar terug naar de moderne tijd: waarom is bijvoorbeeld Formule 1 geen Olympische sport? Eind jaren negentig heeft de IOC een clausule uit zijn reglementen gehaald waarin staat dat mechanisch aangedreven sporten onacceptabel zijn, dus Formule 1 zou een Olympische sport kunnen zijn.

In 2012 zei IOC-voorzitter Jacques Rogge echter het volgende: "Om eerlijk te zijn, tijdens de Olympische Spelen gaat het om de prestaties van de atleten, niet van hun apparatuur. Ik heb veel respect voor de Formule 1, maar daarom zal de sport nooit aan het Olympische programma worden toegevoegd."

Het 'probleem' is: Formule 1 heeft de Olympische Spelen niet nodig

Daar is iets voor te zeggen, maar ook weer niet. Je kunt dezelfde bezwaren tegen bijvoorbeeld zeilen en paardrijden hebben. Het grootste 'struikelblok' is waarschijnlijk de Formule 1 zelf. De sport is zo groot, die heeft geen Olympische Spelen nodig (hetzelfde zie je bij voetbal). Bovendien komen de steenrijke coureurs (en voetballers) voor een medaille hun bed niet uit.