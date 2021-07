Code 78 - Dit is waarom je niet meer elektrische lesauto's ziet

Het vakblad RijschoolPro deed onderzoek naar de bereidheid van rijschoolhouders om een elektrische auto of hybride voor rijlessen te gebruiken. Een minderheid wil dat wel, maar het grootste deel (meer dan 50 procent) houdt toch vast aan de traditionele benzine- of dieselauto. Een aantal respondenten (7 procent van het totaal) gaf aan al in een elektrische auto te lessen.

Met code 78 op je rijbewijs mag je niet met een handbak rijden



Veel instructeurs zijn daarop tegen. En wel vanwege code 78; de aantekening die een leerling op het rijbewijs krijgt als hij of zij lest en examen doet in een voertuig met automaat. Heb je code 78 op je roze pasje staan, dan mag je niet in een voertuig met handgeschakelde versnellingsbak rijden, alleen in een automaat. Je hebt dan immers nooit geleerd hoe je moet koppelen en schakelen.

Overstappen op elektrische lesauto's als code 78 er niet meer is



Een elektrische auto is altijd automatisch. De meeste hebben niet eens een versnellingsbak (de Porsche Taycan en Audi e-Tron GT zijn voorzien van een automaat met twee verzetten). Vooralsnog is code 78 op je rijbewijs nog een te grote beperking, vinden de rij-instructeurs. Pas als de overheid besluit te stoppen met die code, is het gros van hen bereid om over te stappen op een lesauto met stekker, zo schrijft RijschoolPro.