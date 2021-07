De nieuwe Volkswagen Taigo heeft hele specifieke doelgroep: mensen die graag hun hoofd stoten

Nee, dat is flauw. Volgens de officiële cijfers van Volkswagen heeft de Taigo achterin slechts 2 centimeter minder hoofdruimte dan de T-Cross. En wat je daar in de praktijk van merkt, moeten we nog aan den lijve ondervinden. Maar de introductie van de Volkswagen Taigo verbaast ons wel. Volkswagen levert in Nederland zes verschillende suv-modellen: de ID.4, Tiguan Allspace, Tiguan, T-Roc Cabrio, T-Roc en T-Cross. De nieuwe Taigo komt er dit jaar bij en concurreert direct met de kleine T-Cross. Beide modellen staan op hetzelfde MQB-platform als de Polo.

Volkswagen Taigo moet een kleine verleider worden

Volkswagen denkt dat de Taigo kopers zal verleiden met zijn design. En dat helpen we de Duitse fabrikant hopen, want eigenlijk zien we geen andere bestaansreden voor de mini-coupé-suv. In de klasse van de BMW X3 of X5 kun je nog zeggen: ach, ik neem genoegen met iets minder ruimte omdat ik de BMW X4 en X6 zo fraai vind. Maar in de klasse van de Volkswagen T-Cross heb je al geen overvloed aan bewegingsvrijheid. Zoals gezegd, het plafond ligt achterin de Taigo 2 centimeter lager. Zijn kofferbak is groot genoeg voor 438 liter aan koffers en tassen. De T-Cross slikt 17 liter meer.

Dezelfde motoren als in de Volkswagen T-Cross

Het motorgamma van de Volkswagen Taigo komt overeen met dat van de T-Cross. Er is een 1.0 TSI (95 pk of 110 pk) en een 1.5 TSI (150 pk). De T-Cross is sinds kort niet meer in Nederland leverbaar met die laatste motor. Volkswagen geeft de 95 pk-versie van de Taigo een handgeschakelde vijfbak. Opteer je voor de 110 pk-variant, dan mag je kiezen tussen een zesbak of een DSG-automaat met zeven verzetten.

Dashboard van de Taigo komt uit de Volkswagen Polo

De Volkswagen Taigo is overigens sterker verwant aan de Polo dan aan de T-Cross. Hij deelt onder meer zijn voorportieren, voorruit en dashboard met de populaire hatchback. In Zuid-Amerika wordt de Taigo reeds verkocht (hij is daar ook ontworpen), maar dan onder de naam Nivus. De Taigo is 11 centimeter langer dan de Polo (4,26 tegenover 4,05 meter). Dat verschil zit hem echter vooral in de overhangen voor en achter. Qua wielbasis scheelt het namelijk slechts 2 millimeter (beide 2,56 meter en een beetje).