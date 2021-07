Tesla ziet nettowinst vertienvoudigen (!) in tweede kwartaal 2021

De vergelijking met het tweede kwartaal van 2020 is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Toen brak wereldwijd de coronacrisis in alle hevigheid los en lag de Amerikaanse Tesla-fabriek in Californië tijdelijk stil (al opende Elon Musk de deuren al snel weer, zonder toestemming van de overheid).

Tesla maakt voor het eerste 1 miljard euro winst

Maar dat doet niets af aan het enorme succes van Tesla in april, mei en juni van dit jaar. De omzet groeide van 6 miljard dollar in dezelfde periode in 2020 naar 12 miljard dollar nu. De nettowinst kwam voor het eerst in de geschiedenis van Tesla boven de 1 miljard dollar uit en groeide met een factor tien: 104 miljoen dollar vorig jaar, 1,1 miljard dollar nu.

Ook productie van Tesla steeg tot recordhoogte

Verder lijkt Tesla voorlopig geen last te hebben van het wereldwijde chiptekort, want ook de productie steeg tot recordhoogte. In de afgelopen drie maanden bouwde de fabrikant precies 206.421 auto's. Niet meer dan 2340 daarvan zijn van de types Model S en Model X.