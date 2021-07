Groot gezin? In deze mpv van Porsche kunnen al je kinderen mee

Porsche-puristen hebben door de jaren heen heel wat moeten slikken. Eerst kwam de sportwagenbouwer met een suv, daarna met een diesel en toen met een zakensedan met hybride-aandrijving. Maar een mpv gaat toch te ver, vinden ze ook bij Porsche. Bovendien is de Porsche Panamera er sinds een paar jaar als stationwagon.

Porsche Vision Renndienst is drie jaar geleden gebouwd

Dus is het best wonderlijk dat Porsche in 2018 deze Vision Renndienst ontwierp en bouwde. Want het mpv-studiemodel is meer dan alleen een kleimodel op schaal. De futuristisch ogende bus heeft waarschijnlijk geen echte aandrijflijn (in de hoofden van de ontwerpers is het model elektrisch), maar wel een volledig gerealiseerd interieur.

Bestuurder zit - à la McLaren F1 - in het midden

De Porsche Vision Renndienst biedt plaats aan zes mensen. Opmerkelijk is de plek van de bestuurder. Die zit - à la McLaren F1 - in het midden, met schuin daarachter twee passagiersstoelen. Achter het stuur herkennen we de digitale cockpit van de Taycan. Links en rechts zitten twee hoge resolutie-displays.

Porsche Vision Renndienst heeft nooit op autoshow gestaan

Wat zou Porsche met deze Vision Renndienst hebben willen bereiken? Het model heeft nooit op een autoshow gestaan, is tot nu toe buiten de publiciteit gebleven en heeft (zo lijkt het) ook niet geleid tot nieuwe technologie in een productieauto. En wat zou de ontwikkeling ervan gekost hebben?