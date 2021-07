Prijs Volkswagen Polo - Faceliftmodel duikt weer onder magische grens

Hoe dan ook, vóór de facelift begon de prijslijst van de Volkswagen Polo net boven de 20.000 euro. Nu duikt het model er net onder. Het probleem is echter: de versie die je voor 19.990 euro kunt krijgen, is niet de versie die je wilt. Of je moet genoegen nemen met een 80 pk leverende, turboloze 1,0-liter driecilinder, een handgeschakelde vijfbak en 15-inch stalen wielen met wieldoppen. Al is de aanwezigheid van airco, een infotainmentsysteem met 6,2-inch touchscreen, led-koplampen en een digitale cockpit dan wel weer reden tot een bescheiden juichje.

De Volkswagen Polo die je wilt, kost 22.390 euro

Maar toch, de Volkswagen Polo die je eigenlijk wilt, komt pas vanaf 22.390 euro in zicht. Voor dat bedrag geeft Volkswagen je de sleutels van een 1.0 TSI met 95 pk en een handgeschakelde vijfbak. Vermoei je jezelf liever niet met schakelen, dan moet je op z'n minst 25.890 euro aan importeur Pon overmaken voor een Polo 1.0 TSI met zeventraps DSG-bak. Ben je op zoek naar meer pk's, dan is voorlopig de enige optie de 1.0 TSI met 110 pk, die altijd is uitgerust met een automaat. De opgefriste Volkswagen Polo GTI komt later op de markt.

Facelift Volkswagen Polo is opvallend ingrijpend

Verrassend genoeg is de facelift van de Volkswagen Polo een redelijk ingrijpende geworden. Kijk maar eens naar de voorkant, waar het VW-logo meer uit de grille lijkt te steken, de koplampen nu aan de onderkant een hapje eruit hebben en de dagrijverlichting in een strip over de breedte van de auto loopt. Alle Polo's hebben voortaan led-koplampen. Matrix-led is standaard vanaf het Style-uitrustingsniveau. Alleen dan krijg je de led-strip door de grille.

Nieuwe achterlichtunits en uitgespelde typenaam

Aan de achterzijde vallen de nieuwe lichtunits op. Het zijn geen simpele vierkanten meer, zoals op de huidige Volkswagen Polo, maar Volkswagen Golf-achtige lichten met een uitloper in het kofferdeksel. Zoals zoveel faceliftmodellen van het Volkswagen-concern, gaat ook de Polo mee in de trend van de uitgespelde typeaanduidingen. Een Volkswagen-logo achterop is niet meer genoeg. Het woordje 'Polo' moet er nu onder staan.

Oh nee! Die irritante tiptoetsen en sliders weer

In het interieur van de vernieuwde Volkswagen Polo vinden we de gebruikelijke wijzigingen. Het infotainmentscherm groeit (op bepaalde uitvoeringen) van 8,0 inch naar 9,2 inch. Een werkelijk onbegrijpelijke wijziging heeft te maken met de automatische airco. Die wordt niet langer bediend met een clustertje fysieke knoppen, maar krijgt die irritante, volstrekt gebruiksonvriendelijke tiptoetsen en sliders van de Volkswagen Golf en Volkswagen ID.3.



