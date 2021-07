Vernieuwde Porsche Macan 10.000 euro duurder

Om de eigenaren van de huidige Porsche Macan niet in verlegenheid te brengen, hebben de ontwerpers de uiterlijke vernieuwingen subtiel gehouden. Of, op z'n Hollands gezegd: je ziet er eigenlijk geen bal van. Totdat je met een vergrootglas gaat kijken. Dan blijken de luchthappers in de voorbumper een ander plekje te hebben gekregen. Aan de achterkant springen de wijzigingen duidelijker in het oog. Hier is de zwarte diffusor aan de onderkant van de bumper als het ware omhoog gekropen. Daarbij zijn de reflectoren ook iets naar boven zijn gedrukt. Slimme led-koplampen en SportDesign-buitenspiegels zijn nu standaard op alle Macans.



Kleurrijk aanbod Macan



Anders dan veel andere aanbieders van dure suv's, biedt Porsche de Macan niet alleen aan in het grijs, wit en zwart. Hij is te bestellen in maar liefst veertien tinten, waaronder de nieuwe kleuren Papaya metallic en Gentiaanblauw metallic en Pythongroen voor de Macan GTS met het GTS Sport-pakket.

In het interieur vinden we de grootste wijziging op de tunnelconsole. Die had voorheen nog een enorme verzameling fysieke schakelaars, nu treffen we daar softtouch-knoppen met haptische feedback aan. Verder is de keuzehendel een stukkie ingekort en behoort een analoge klok boven op het dashboard tot de standaarduitrusting. 911-rijders die een zo'n suv'tje wel leuk vinden 'voor erbij', beleven het feest der herkenning bij het vastpakken van het stuur; dat is namelijk hetzelfde als in de iconische sportwagen.

Extra vermogen voor instapversie Macan

Net als voorheen heeft het basismodel van de Macan een viercilinder turbomotor met een inhoud van twee liter. Na de facelift levert deze motor geen 245, maar 265 pk. Daarmee sprint hij in 6,2 seconden naar 100 km/h en bereikt hij een topsnelheid van 232 km/h. Helaas kost deze vermogensupgrade je 500 euro per pk. Met andere woorden: de goedkoopste Macan is 10 mille duurder dan voorheen: 101.900 euro kost de instapper. De Macan S wordt 8500 duurder en kost nu 120.800 euro. Hij heeft nog steeds een dubbel geblazen 2,9-liter V6 in de neus, maar die levert nu 380 pk, 26 meer dan voorheen. Met een honderdsprint van 4,6 seconden en een topsnelheid van 259 km/h levert deze versie zeker Porsche-waardige prestaties.



Macan Turbo ruimt het veld



In de top van het Macan-gamma gebeurt iets vreemds: de Turbo ruimt het veld, maar de GTS krijgt evenveel vermogen als de oude topversie: 440 pk. Dat zorgt voor een sprinttijd naar 100 km/h in 4,3 tellen en een top van 272 km/h. Strikt genomen is de GTS met zijn nieuwe prijs van 139.300 euro zo'n 9 mille duurder geworden. Vergeleken met de even sterke, 'oude' Turbo, is-ie juist iets goedkoper. Alle motorvarianten worden weer geleverd met de zeventraps PDK-transmissie, gekoppeld aan vierwielaandrijving.

Fijnslijperij aan het onderstel zorgt volgens Porsche voor een verbeterde, directere feedback aan de bestuurder. De GTS beschikt standaard over luchtvering, waarmee hij 10 millimeter dichter boven het asfalt staat dan zijn voorganger

Mocht je nu acuut één tot een kleine anderhalve ton in je zak voelen branden, dan kun je dat gelijk kwijt bij de Porsche-dealer, wat de Macan is per direct te bestellen. En doe ons een lol: koop nu eens geen grijze of zwarte.