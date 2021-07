Column: Je moet veel leren als je een elektrische auto koopt

Als je uit een auto met verbrandingsmotor komt, heb je veel te leren. Over de actieradius bij 100 en 130 km/h, de fijne kneepjes van het snelladen en het verschil tussen bruto- en nettocapaciteit. Wij liepen hier zelf tegenaan en we denken dat jullie er ook mee stoeien. Zo is het EV-dossier ontstaan, een rubriek in Auto Review waarin we de elektrische eigenschappen van een nieuwe model doorlichten.

Kennis opdoen bij de snellader

Om het EV-dossier te blijven ontwikkelen, hebben we meer input nodig dan alleen onze eigen nieuwsgierigheid. Daarbij leerde ik dat snellaadstations de beste plekken zijn om met EV-rijders van het eerste uur in contact te komen. En dat deze experts hun kennis vol overtuiging delen. Het is wachten op het moment dat tijdens het snelladen iemand zijn voet tussen de bestuurdersdeur zet …

500 kilometer op een accu

Ik spreek een slimme meneer met een Hyundai Kona Electric. Hij haalt 500 kilometer uit een volle accu. Mijn hersenen beginnen te kraken en komen tot de conclusie dat hij dan wel héél zuinig moet rijden. En dat doet-ie ook.

Trots vertelt hij dat zijn zoon ook Kona Electric rijdt, maar hij voegt er teleurgesteld aan toe dat die slechts 400 kilometer ver komt. Ik zou heel tevreden zijn met zo’n actieradius, maar hem zit het duidelijk dwars. Zijn toon doet vermoeden dat zoonlief de eer van de familie te schande heeft gemaakt en spoedig uit het testament wordt geschrapt. Ik durf hem niet te vertellen hoeveel stroom ik net heb verkwanseld tijdens de actieradiustest van de Skoda Enyaq iV.

Stroom besparen

Schakelt meneer soms de verwarming uit om stroom te besparen? Het antwoord is ja, altijd. Stoel- en stuurverwarming vindt hij genoeg. Die mensen zijn er dus. Ik maak een mentale aantekening. Wij doen onze actieradiustest altijd op de comfortabele manier, met de verwarming op 21 graden, omdat we denken dat de meeste automobilisten hun auto zo gebruiken.

Misschien is dat de volgende stap voor het EV-dossier in het blad: een eco-test. Elke kilometer eruit halen die erin zit. We hebben het geprobeerd en bij de Citroën e-C4 levert dat in de praktijk zo´n 40 kilometer extra range op. Weer wat geleerd over elektrische auto´s.

