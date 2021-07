Volgas vakantierit over de Duitse autobahn - hoelang nog?

Het is bij onze oosterburen al jarenlang een verhitte discussie. Met aan de ene kant experts op het gebied van verkeersveiligheid en milieu en aan de andere kant de autolobby en andere liefhebbers van hardrijden. Tot dusver hebben de snelle jongens steeds aan het langste eind getrokken. Maar er komen steeds meer tekenen dat het na de landelijke verkiezingen op 25 september 2021 weleens anders kon gaan. Dus wie weet is de komende zomervakantie wel de laatste keer dat de nog een keer plankgas kunt geven om te zien 'hoe hard-ie kan'.



Tijd rijp voor maximumsnelheid in Duitsland?



In het huidige maatschappelijke klimaat, waarin steeds meer aandacht is voor het milieu, neemt de druk op de politiek toe om een Tempolimit in te stellen. Ook de autobranche zelf is druk bezig om zichzelf een groen imago aan te meten. Door steeds meer (semi-)elektrische auto's te introduceren, de verbrandingsmotor de wacht aan te zeggen en ook de productieprocessen CO2-neutraal te maken. Hierdoor neemt de politieke moed toe om - zo'n beetje als laatste land ter wereld - het grenzeloze Rasen een halt toe te roepen.

Maximaal 130 km/h



De politieke partijen Die Grünen en de sociaaldemocratische SPD zijn voor een maximumsnelheid van 130 km/h. Zij behalen na de parlementsverkiezingen in september waarschijnlijk geen meerderheid. Maar toch: als de Grünen hun opmars voortzetten, worden ze een belangrijke kandidaat voor regeringsdeelname. En dan zullen ze hun al jaren gewenste Tempolimit willen doordrukken. Sterker nog, de partij heeft in het verleden aangegeven dat een maximumsnelheid een van de belangrijkste prioriteiten is. Mede door de toenemende maatschappelijke druk is het niet uitgesloten dat de grote CDU (de partij van scheidend bondskanselier Angela Merkel) dan ook 'om' gaat.



Rol elektrische auto's



En waarom zou je ook vasthouden aan dat ' ouderwetse gerace', terwijl je ook vele miljoenen uittrekt om het Duitse wagenpark te vergroenen met elektrische modellen? Veel EV-rijders hebben trouwens helemaal geen behoefte om met meer dan 130 km/h over de autobahn te knallen. Want zoals onze actieradiustests hebben aangetoond, neemt de accucapaciteit dan heel rap af.

Jojo-effect



Overigens mag je lang niet overal op de autobahn plankgas rijden. Soms wisselen de trajecten met verschillende maximumsnelheden elkaar zelfs in recordtempo af. Stukje ongelimiteerd, een paar kilometer 130 km/h en plotsklaps moet je terug naar 100 of zelfs 80 km/h. Door dit irritante jojo-effect ga je vanzelf al rustiger rijden.