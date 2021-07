Waarom jouw auto nooit meer veroudert: Volkswagen ID.3 en ID.4 krijgen updates op afstand

Vroeger was het allemaal zo duidelijk. Als je auto een beurt nodig had, ging je naar de dealer. Nu gebeurt het terwijl je tv kijkt, of slaapt. Updates gebeuren over the air, net als met je telefoon en je laptop. Digitaal dus.

Volkswagen laat ons zien hoe zoiets werkt. Vanaf 5 juli begint het Duitse merk een proef met 3500 mensen die in een ID.3 rijden. Een keer in de twaalf weken krijgen ze een software-update, die via een sim-kaart naar de auto wordt gestuurd. In de toekomst (als alles goed gaat, nog dit jaar) krijgen alle bestuurders van een Volkswagen ID.3 of ID.4 zulke updates op afstand. Ze zijn deels gratis.



Waarom jouw Volkswagen nooit meer veroudert

Niet alleen Volkswagen, ook andere automerken werken aan een nieuwe manier van updates uitvoeren. Tot nu toe ging het eigenlijk als volgt: je koopt een auto en kiest de opties die je wilt. Een fijn navigatiesysteem, adaptieve cruisecontrol. Nadeel is dat de auto eigenlijk al verouderd is als je wegrijdt bij de dealer. In de Volkswagen ID.3 en ID.4 kun je ook achteraf pas opties bestellen, vanuit je luie stoel. Die worden dan na een software-update in je auto geïnstalleerd, terwijl jij het EK voetbal kijkt of een dutje doet.

Sommige features van de auto kunnen ook tussentijds worden verbeterd. De eerste update die Volkswagen gaat uitvoeren, betreft bijvoorbeeld een verbetering van de verlichting. Na de update werkt de grootlichtassistent (die ook personen herkent en automatisch dimt voor tegenliggers) beter. Ook op het gebied van infotainment (muziek, navigatie, Apple CarPlay) worden regelmatig verbeteringen uitgevoerd.

En de dealer? Zit die werkloos thuis?

Je hoeft voor heel veel zaken niet meer naar de dealer. De techniek van elektrische auto’s is vele malen simpeler dan die van auto’s met een benzine- of dieselmotor: geen bewegende delen, nauwelijks onderdelen die vervangen moeten worden. Alleen voor zaken die je echt niet van afstand kunt regelen, zoals nieuwe remblokken, moet je nog wel een afspraak maken met de dealer.



Hoe werkt zo’n software-update?

Eigenlijk net als bij je computer. Je krijgt een melding dat er een update beschikbaar is. Die kun je op een moment naar keuze downloaden. De update kan alleen niet tijdens het rijden plaatsvinden, zoals je ook je computer of telefoon niet kunt gebruiken als hij aan het updaten is.







Is een software-update gratis?

Sommige wel, maar voor andere moet je bijbetalen. Dat is best logisch: nu betaal je ook extra als je achteraf toch airco in je auto wilt.

Wij keken mee bij Volkswagen, dat bij al zijn toekomstige ID.-modellen op deze manier gaat werken, maar elk automerk is ermee bezig. Het zijn, kortom, zware tijden voor mensen die graag een beetje sleutelen aan hun auto.