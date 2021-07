Zo vergroot de politie de pakkans voor appers en bellers achter het stuur

Vorig jaar waren er in Nederland 610 verkeersdoden en ruim 20.000 gewonden door verkeersongevallen. Afleiding in het verkeer staat in de top 3 van meest voorkomende oorzaken van verkeersongelukken. Daarbij speelt het gebruik van de mobiele telefoon vaak een grote rol. Maar door telefoonverslaving en het idee dat de pakkans klein is, zien veel bestuurders er geen probleem in om al rijdend handheld te appen, te bellen of een navigatiebestemming in te toetsen. Aan telefoonverslaving kan de politie weinig doen, maar de pakkans wordt binnenkort wel flink groter.

Telefoon of boterham?



Een belangrijk nieuw middel om bellers en appers te betrappen is de MONOcam, een mede door de politie zelf ontwikkelde camera. Met behulp van slimme software 'ziet' de camera of iemand inderdaad een telefoon in zijn hand heeft. En niet een appel of een boterham, om maar iets te noemen. Overigens hoeft niet te worden aangetoond dat een bestuurder daadwerkelijk actief met zijn smartphone bezig is. Puur en alleen het vasthouden van de telefoon is al voldoende om een boete van 250 euro op de mat te krijgen.

Flits, check en doublecheck

Als de camera signaleert dat iemand illegaal met zijn telefoon bezig is, wordt deze 'hit' direct doorgegeven aan het Team Verkeer. Daar volgen een menselijke check en double check door verkeersagenten. Als er inderdaad een overtreding wordt geconstateerd, dan gaat er een procces-verbaal naar het Centraal Justitieel Incassobureau in Leeuwarden. Op zijn beurt stuurt het CJIBt de betrapte beller/apper een bekeuring van 250 euro.



Alleen bestuurder herkenbaar in beeld



De inzet van de nieuwe slimme camera is goedgekeurd door De Autoriteit Persoonsgegevens. Mede omdat de gezichten van eventuele andere inzittenden worden geblurd, zodat alleen de bestuurder herkenbaar in beeld komt.



Slimme camera breed inzetbaar



De nieuwe slimme camera is een relatief compact apparaat dat op een driepoot wordt gezet. Hierdoor is de camera gemakkelijk te verplaatsen en breed inzetbaar. De ideale camerapositie is op (fiets)bruggen en viaducten. Zo worden automobilisten van bovenaf in de gaten gehouden. Na de politie in Drenthe krijgen stapsgewijs ook alle andere politiekorpsen de beschikking over de nieuwe slimme camera's. Hierdoor neemt de pakkans stapsgewijs in het hele land sterk toe.