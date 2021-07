Zo kan Renault de elektrische Renault 5 11.000 euro goedkoper maken dan de Zoe

Renault heeft ondertussen 10 jaar ervaring met elektrische auto’s. Dat kunnen niet veel automerken zeggen. Dus luisteren wij aandachtig, wanneer het Franse merk zijn elektrische toekomst bespreekt. We zitten op het puntje van onze stoel zodra het gaat over accupakketten, EV-platformen en prijzen.

Renault 5: prijs afhankelijk van batterij

De prijs van een elektrische auto zoals de Renault 5, hangt volgens Renault voor een groot deel af van het accupakket. Want 40 procent van de kosten zit in de batterij. De elektromotor is voor maar 10 procent van de kostprijs verantwoordelijk en het onderstel voor 20 procent. Leuk om die cijfers te horen.

Logisch dus, dat Renault er alles aan doet om de batterijkosten terug te brengen. Ze moeten gehalveerd worden in de aankomende 10 jaar. Afgelopen 10 jaar is ze dat ook gelukt. Renault heeft trouwens hoge verwachtingen van de nieuwe solid state-batterij. Maar dat is nog toekomstmuziek.

Een goedkoper accupakket is een van de manieren om de elektrische Renault 5 in 2024 goedkoop in de markt te kunnen zetten. Renault pocht met een kostprijs van 80 tot 85 dollar per kWh, wat onder de magische grens zit van 100 doller per kWh. Voor wie het niet weet: die grens van 100 dollar is echt een ding in autoland. Maar Renault werkt aan allerlei kostenbesparingen.

Twee nieuwe EV-platformen

Nieuwe elektrische Renaults staan op één van twee nieuwe EV-platformen. Het CMF-BEV-platform, met de B van B-segment en de EV van je weet wel, is de betaalbare variant. Hier is de Renault 5 op gebouwd. Aangedreven door een elektromotor van 136 pk en met een actieradius tot 400 kilometer. Renault noemt geen accucapaciteit, maar de Zoe komt 385 kilometer ver met 52 kWh … Leuke rekenoefening: 52 kWh keer 85 dollar is 4420 dollar voor alleen de accucellen.

Wat ook bijdraagt aan lagere kosten, is dat alle niet-EV-componenten worden overgenomen van het Clio- en Captur-platform (CMF-B). Die worden in lekker grote aantallen gemaakt en dat drukt de prijs.

Het tweede platform is bedoeld voor grotere en duurdere modellen – het C- en D-segment. Het heet CMF-EV (zonder B) en vormt de technische basis voor de elektrische MéganE, die we al kennen en in 2022 op de markt komt. Het platform is goed voor 60 kWh en 450 kilometer.

Renault is van plan om in 2026 een elektrische auto op de markt te brengen die werkt met 800 volt en kan opladen in 12 minuten. Vind je ons heel kritisch als we dat 5 jaar te laat vinden? Op dit moment worden de eerste exemplaren van de Hyundai Ioniq 5 van een schip gereden, startklaar om te snelladen met 800 volt. Dat duurt 18 minuten. Dat is 6 minuten meer, maar de auto in kwestie arriveert dus wel 2.630.000 minuten (of 5 jaar) éérder.



Geld verdienen met opladen

Tijdens de Renault eWays ElectroPop persconferentie werd Nederland nog even genoemd. Renault heeft hier een proef lopen waarbij elektrische auto’s stroom leveren aan het stroomnet. Dat heet Vehicle to Grid of V2G. Doordat stroomprijzen variëren, kun je goedkoop opladen en duur weer terugleveren. Als dit vanaf 2024 op grote schaal gaat gebeuren, de planning suggereert dat de Renault 5 het ondersteunt, kun je daarmee zo maar 400 euro per jaar verdienen.

Conclusie

De elektrische Renault 5 ziet er hartstikke leuk uit en Renault lijkt ‘m goedkoop in de markt te zetten bij zijn lancering in 2024. Slimme besparingen op allerlei onderdelen maken dit mogelijk. Van het accupakket en het platform, tot de elektromotor en de fabricage. Maar achter sommige uitvindingen voor hun andere modellen mogen ze wel vaart zetten. Snelladen met 800 volt willen we nu, niet pas over 5 jaar.