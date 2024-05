Aankoopadvies tweedehands Renault Zoe: problemen, betrouwbaarheid en uitvoeringen

Aankooptips

De angst voor een defecte batterij houdt veel mensen tegen om een tweedehands elektrische auto te kopen. Een defect accupakket kan immers een economisch total loss betekenen. Bij de Renault Zoe kun je dat risico afkopen. Dat is trouwens niet het enige dat voor een gebruikte Zoe spreekt.

In 2012 presenteerde Renault met de Zoe een auto die vanaf de eerste pennen­streek als EV was bedoeld. En in tegenstelling tot de toenmalige Nissan Leaf, zag hij er niet per se heel bijzonder uit. Als je snel keek, was het net een Clio. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 300.000 Renaults Zoe verkocht. In 2024 gaat de ­elektrische pionier met pensioen, want de elektrische Renault 5 staat al in de startblokken om hem op te volgen.

Voor een compacte auto is de Renault Zoe opvallend ruim en comfortabel. Zo past er minimaal 338 liter in de bagageruimte. Dat is in dit segment lang niet slecht. Een nadeel van de eerste generatie Zoe uit 2013 is het beperkte bereik (zie verderop).

Verkoop Renault Zoe in Nederland



In totaal wisten de Nederlandse Renault-­dealers in ruim tien jaar tijd 10.500 Zoe’s te slijten. De beginjaren verliepen nog ­moeizaam, met verkoopcijfers van enkele honderden stuks tot iets meer dan duizend in 2018. Met de komst van het grote accupakket van 52 kWh in 2019, verdubbelde de belangstelling voor de Zoe.



Tot en met april 2024 meer Zoe's dan Dolphins



Vanaf 2021 nam de concurrentie toe en daalde de Zoe weer in de gunst van de Nederlandse consument. In 2023 stopte de teller bij ruim 600 stuks en in 2024 wisten de dealers tot en met april 141 Zoe's te slijten. Dat zijn geen overweldigende cijfers, al doet de 'stokoude' Fransman het dit jaar tot dusver ietsje beter dan de gloednieuwe BYD Dolphin (117 registraties).



Welke versie van de Renault Zoe is de beste keus?



De Zoe debuteerde in 2013 met een batterij van 22 kWh (netto), goed voor een theoretische actieradius van 210 kilometer en een maximum laadvermogen 43 kW. Vandaar ook de codenaam Q210, waarbij de Q voor ‘quick charge’ staat.



Het bereik werd nog gemeten met de weinig realistische NEDC-­methode. Houd daarom rekening met een bereik van 100 tot 150 kilometer. Het motorver­mogen van 88 pk en het maximumkoppel van 220 Nm zijn niet indrukwekkend, toch komt de oer-Zoe er in stadsverkeer best ­aardig mee van z’n plek.

Actieradius Renault Zoe 2015



Eind 2015 kreeg de Zoe een nieuwe, efficiëntere motor met 90 pk, de R240. Hiermee steeg het bereik tot 240 kilometer officieel, oftewel zo’n 140 à 180 kilometer in het echt. Opladen kon echter nog maar met 22 kW, zodat de batterij een uur nodig heeft om van 20 naar 80 procent van z’n capaciteit te gaan.



Zoe met 41kWh-accu vanaf 2017



Een belangrijke stap was de komst van de Zoe met 41 kWh-accu, begin 2017. Daarmee kom je in de praktijk zo’n 250 kilometer ver. Behalve met een grotere batterij, werd de Zoe ook met meer vermogen leverbaar: 108 pk. Dat zorgt vooral buiten de stad voor betere prestaties. Zo is de honderdsprint binnen 11,4 tellen mogelijk, ruim twee seconden sneller dan voorheen. De topsnelheid bleef gehandhaafd op 135 km/h.

Zoe vanaf 2019 heeft grootste bereik



Sinds 2019 levert Renault de Zoe met een accu van 52 kWh, gekoppeld aan een motor van 110 of 135 pk. Daarmee bedraagt het werkelijke bereik zo’n 300 kilometer. In tests maten we met de krachtigste versie - afhankelijk van de omstandigheden - een bereik van 293 tot 353 kilometer. Dat is heel bruikbaar.

Hetzelfde geldt voor de prestaties. De Zoe R135 ZE50 sprint in 9,5 s van 0 naar 100 km/h en haalt een top van 140 km/h. Een ander belangrijk nieuwtje was de nieuwe snellaadpoort (CCS) waarmee je overal kunt snel­laden. Nou ja, ‘snel’, bij 50 kW is de koek op.



Uitrusting Renault Zoe



Aanvankelijk was de Zoe er alleen in de uitvoeringen Life, Zen en Intens. Vanaf 2016 was-ie er ook in de basisversie Entry. Completer en dus interessanter, zijn de Bose en de Limited. Aanvankelijk kon je kiezen om het batterijpakket te huren (zie onderstaande tabel) of te kopen, maar sinds 2020 wordt de Zoe alleen nog verkocht met koopaccu.

Kosten accuhuur Renault Zoe per maand



Km/jaar 7500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 Onbeperkt Zoe 22 kWh € 64 € 74 € 84 € 94 € 104 € 114 € 124 Zoe 41 kWh € 74 € 84 € 94 € 104 € 114 € 124 € 124 Zoe 52 kWh € 79 € 89 € 99 € 109 € 119 € 129 € 129

Verbeteringen facelift Renault Zoe 2019

Met de facelift van 2019 is het interieur van de Zoe ontzettend opgeknapt. Het goedkope plastic werd grotendeels vervangen door een knuffelig stofje en de nukkige eerste generatie van het R-Link-systeem was verbeterd. De jongste generatie van de Zoe is dan ook verreweg de aantrekkelijkste.

Betrouwbaarheid Renault Zoe

Als EV van het eerste uur heeft een vroege Zoe het nadeel van een beperkte actieradius. Daar staat tegenover dat-ie niet heel veel onderdelen en componenten heeft die stuk kunnen gaan en onderhoud nodig hebben. De Renault Zoe staat dan ook bekend als een betrouwbare auto. Al wordt ook de Zoe af en toe graag vertroeteld met nieuwe remvloeistof, remblokken en een 12V-accu.



Degradatie aandrijfaccu Renault Zoe



Luchtgekoelde hoogspanningsbatterijen, zoals die van de Zoe, hebben eerder last van capaciteitsverlies dan watergekoelde accu’s. Zeker als je een Zoe aanschaft met een koopaccu waarvan de garantie (8 jaar tot 160.000 km) verlopen is, raden we je dringend aan om een accucheck te laten uitvoeren.



Dat kan bij de merkdealer of een gespecialiseerd accutestbedrijf. In het geval van een huuraccu hoef je je daar geen al te grote zorgen over te maken. Als die stukgaat, krijg je een vervangend exemplaar van Renault. Houd er wel rekening mee dat verzekeraars eisen dat je voor een huuraccu een aparte, aanvullende verzekering afsluit.

Problemen interne lader Renault Zoe



Met de hoogspanningsaccu hebben we meteen het grootste potentiële pijnpunt achter de rug. Als het niet lukt om de Zoe op te laden, ligt dat volgens de Wegenwacht vaker aan de laadpaal dan aan de auto. Al komt het in enkele gevallen voor dat de interne lader het begeeft. Ook kan het voorkomen dat het kunststof klepje voor de laadopening achter het Renault-wybertje in de grille afbreekt. In dat geval moet de hele eenheid worden vervangen, een schadepost van meer dan 600 euro. Preventief kun je het scharnier en de veer smeren met vaseline of WD40.



Water in de voetenruimte



Als de mat in de voetenruimte van de bijrijder na een hevige regenbui of een bezoek aan de wasstraat nat wordt, zijn waarschijnlijk de waterafvoergaatjes in de motorruimte verstopt. Regelmatig de kunststof goot tegen het schutbord van water en stof ontdoen, helpt dit te voorkomen.



Vastlopers infotainmentsysteem R-Link



Grote elektronicaproblemen zijn de Zoe vreemd. Het infotainmentsysteem R-Link is echter geen allemansvriend. Zeker bij de eerste Zoe’s was het traag en had het regelmatig last van vastlopers.



Hoor je binnenin rammels vanuit de voorwielophanging, dan is waarschijnlijk een aantal ophangrubbers aan vervanging toe. Vroege Zoe’s hadden weleens last van een rammelende achterklep. In de meeste gevallen volstaat het om de scharnieren te stellen.

Hoeveel kost een mooie tweedehands Renault Zoe?

Onder de honderden tweedehands Renaults Zoe op Marktplaats.nl zitten veel exemplaren van de eerste generatie. Na aftrek van de aanschafsubsidie, kun je zo’n vroege Zoe al voor minder dan 3000 euro aanschaffen. In de meeste gevallen moet je dan nog wel maandelijks op z’n minst 64 euro aan batterijhuur aftikken.

Voordeel is dat je niet bang hoeft te zijn over eventuele defecten aan de accu. Iets wat alle Zoe's gemeen hebben, is de (te) hoog geplaatste bestuurdersstoel. Als je dat fijn vindt, is het mooi meegenomen, maar liefhebbers van een sportieve zit moeten elders gaan winkelen.

Wil je jouw Renault Zoe voor meer dan alleen ritjes in en rond de bebouwde kom gebruiken, ga dan minimaal voor een gebruikte Zoe met de accu van 41 kWh. Een mooie heb je al vanaf 13.000 euro. Als je genoegen neemt met de wat kariger Life-uitvoering, koop je voor dat geld zelfs al een tweedehands Zoe met de grootste accu (52 kWh).

De meest begeerlijke Zoe is natuurlijk de versie met de grote accu én de krachtigste motor. Als je kiest voor accuhuur heb je die al vanaf ruim 14.000 euro. Als je toch liever je eigen accu hebt, moet je op minimaal 17.000 euro rekenen. Met aftrek van subsidie rijd je dus voor 10.000 tot 14.000 euro al in een Zoe met een actieradius van zo’n 300 kilometer. En nogmaals: vergeet in het geval van een Renault Zoe met huuraccu niet om een aanvullende batterijverzekering af te sluiten