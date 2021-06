Zo maakt de nieuwe Volkswagen Polo GTI (2021) ons dolblij en diep ongelukkig

Voordeel 1: tweelitermotor met 207 pk en 320 Nm

De nieuwe Volkswagen Polo GTI heeft een potige tweelitermotor met 207 pk en 320 Nm. Zijn voorganger had ook een 2.0 TSI (met 200 pk), maar hoe meer compacte auto´s met een piepklein turbomotortje van één liter op de markt komen, des te groter twee liter lijkt.

Het gigantische motorblok zorgt voor een acceleratie van 0-100 in 6,5 seconden (eerst 6,7 s) en dat stemt ons ook vrolijk. Zelf schakelen is er jammer genoeg niet bij, want je krijgt standaard een DSG-automaat.

Voordeel 2: riante uitrusting

Het tweede voordeel is de riante uitrusting. Als je een gewone Polo koopt, durf je niet te dromen van dure opties zoals adaptieve schokdempers, matrixkoplampen of digitale meters. Maar de Polo GTI heeft die luxezaken gewoon standaard. Dus je betaalt meer en je krijgt meer.

Voordeel 3: kleurrijk interieur

We zijn ook gecharmeerd van het kleurrijke interieur. Rode sierdelen fleuren het saaie dashboard en de deurpanelen op, en de stoelen zijn bekleed met ruitjesstof – zoals het hoort bij een GTI.

Nadeel: stuur met touchknoppen

Het grootste nadeel ontdekken we ook in het interieur: het stuur heeft touchknoppen! Dat zijn geen fysieke schakelaars, maar aanraakvlakken die je voorzichtiger moet aanraken dan een pasgeboren baby. In andere Volkswagen-modellen hebben de touchknoppen al voor woedeaanvallen en huilbuien gezorgd.

De vernieuwde Polo GTI wordt eind dit jaar in Nederland verwacht. Dan komen we bij je terug met de rijtest. We zetten in op een basisprijs van dik 30 mille.