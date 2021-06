Eerst even de cijfers van de Cayenne Turbo GT, die alleen als vierzits Coupé op de markt komt. De 4,0-liter V8 met twee turbo's is goed voor 640 pk en laat de Turbo GT in 3,3 seconden van 0 naar 100 km/h sprinten. De topsnelheid ligt op de magische grens van 300 km/h. Daarmee heeft de gewone Cayenne Turbo het nakijken: die heeft 90 pk minder, doet 3,9 seconden over de honderdsprint en blijft steken op 286 km/h. De prijs is met 223.500 euro wel een stuk lager.



Cayenne Turbo GT vs. Turbo S E-Hybrid



Interessanter is het om te kijken naar de Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, de plug-in hybride die met 680 pk meer vermogen heeft dan de Cayenne GT. Maar deze auto krijg je al mee voor 192.200 euro, een verschil van 84.300 euro. Bovendien heeft hij ook behoorlijk indrukwekkende specs: van 0-100 in 3,8 seconden en een top van 295 km/h. Waarom zou je dan tóch die GT willen?



Lars Kern zet een record neer



Omdat het niet alleen om rechtdoor rijden gaat, maar juist om circuitprestaties. De GT zette de snelste tijd van alle suv’s op de Nürburgring neer, met Porsche-testrijder Lars Kern achter het stuur. De kern van het succes is dan ook dat de motor flink werd aangepast: de Turbo GT heeft andere krukas, drijfstangen en zuigers. Die zijn ontworpen voor extreme rijomstandigheden. De achttraps automaat schakelt sneller dan in de Turbo en het sportuitlaatsysteem van titanium heeft centraal geplaatste uitlaatpijpen.



Hoe herken je de Porsche Cayenne Turbo GT?

Bijvoorbeeld aan de 22-inch lichtmetalen GT-wielen en de zwarte wielkastverbreders. Verder is de uitschuifbare achterspoiler 25 centimeter langer dan bij de Cayenne Turbo. Dat soort weetjes doen het altijd goed aan de borreltafel. De diffusor is van koolstofvezel. Wie benieuwd is hoe het topmodel van de Cayenne Coupé eruitziet: de Turbo GT staat eind september bij de dealer.



Hoe rijdt de Cayenne GT Turbo nou? Dat vertellen we je binnenkort.