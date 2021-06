Mini Urbanaut: 21ste-eeuwse hippiebus wordt concurrent Volkswagen ID.Buzz

Trek je India-jurk of je bonte wijdepijpenbroek aan, steek een bloem in je haar en zet de wierookbrander in de fik. Dan ben je helemaal in de stemming voor de Mini Urbanaut. Als we op de woorden afgaan van Mini-baas Bernd Körber, is dit studiemodel de hippiebus van de 21ste eeuw: “Met een focus op Clever Use of Space creëert de Urbanaut nieuwe mogelijkheden voor de gebruiker, om zijn persoonlijke ruimte mee te nemen naar de auto en een eigen oase te creëren in de stad. De MINI Vision Urbanaut laat zien hoe het Clever Use of Space van MINI een antwoord kan bieden op de behoeften van toekomstige steden en levensstijlen.”



Urbanaut mikt op ID.Buzz



Ben je daar nog? Volgens ons probeert Mini hiermee het gras voor de voeten van de Volkswagen ID.Buzz weg te maaien, de elektrische variant op het aloude VW-busje, ruim vijftig jaar geleden het geliefde vervoermiddel voor aanhangers van de hippiecultuur.

Stopt Mini als autofabrikant?



Naar eigen zeggen is Mini in de nabije toekomst geen autofabrikant meer, maar ziet het zijn toekomst vooral als 'aanbieder van onvergetelijke momenten': de Mini-momenten ... Voor wie dit allemaal wel errug vaag vindt, heeft Mini deze speciale momentjes al een naam gegeven: Chill, Wanderlust en Vibe. Bij elk van deze momenten hoort een eigen sfeer, in de vorm van geur, geluid en sfeerverlichting.

Mobiele yogastudio



Speciaal voor de chillmomenten heeft Mini de achterbank de 'Cosy Corner' genoemd, waarin je kunt liggen en zitten hoe je wilt. Zo wordt de Min Urbanaut als het ware een mobiele yogastudio, compleet met een verlichting die je in de sfeer van een groen bos moet brengen.



Ontdek de romantiek van het rijden in de Urbanaut



Nu lijkt het ons wat lastig om een auto in de lotushouding vanaf de cosy corner te besturen. Daarom heeft de Urbanaut gelukkig ook het Mini-moment Wanderlust in de aanbieding. Dat is het enige Mini-moment waarop de Urbanaut al dan niet geautomatiseerd rijdt. Als je het autonoom rijden zat bent en 'de romantiek van het rijden' opnieuw zelf wilt ontdekken, dan kun je met een druk op de knop het stuur en een setje pedalen tevoorschijn toveren. Bij de ouderwetse romantiek van het rijden hoort niet het hanteren van een ouderwetse wegenkaart. In tegendeel, want op het centrale ronde instrumentarium wordt niet alleen de route getoond, maar ook allerlei aanvullende info over bezienswaardigheden.

Wegklapbare voorruit



Als je in bent voor een gezellige picknick of een strandfeest, dan kies je voor het Vibe-moment. Volgens Mini zorgt het openen van het portier en het wegklappen van de voorruit 'voor een uitnodigende situatie waarbij de grens tussen binnen en buiten vervaagt'. Te gek, man! Trippen doe je op de animaties die met de muziek meebewegen; zo kun je zoetig ruikende sigaretten en andere stimulerende middelen achterwege laten.



Maar de echte creatievelingen - en welke hippie is dat nu niet - laten zich natuurlijk geen voorgekauwde momenten opdringen. Zij kunnen kiezen voor de optie ‘mijn moment’ en de auto helemaal op de actuele stemming afstemmen.

Gerecyclede materialen



Wat dichter bij de grond: Mini gebruikt voor de volledig elektrische Urbanaut niet te veel ruimte. De auto is slechts 4,46 meter lang. Dat scheelt materiaal en die visie is in de hele auto doorgevoerd. Zo is het interieur grotendeels uit gerecycled wol, polyester en kurk vervaardigd en zijn veel onderdelen multifunctioneel. Het dashboard is bijvoorbeeld om te bouwen tot ligbed en het ronde display doet tijdens het Chill-moment dienst als lamp.

Vaagheid omtrent specs



Over de techniek vertelt Mini nog niets. We weten dat de Urbanaut volledig elektrisch is, maar over wereldse zaken als vermogen, actieradius en prestaties worden we nog in het ongewisse gelaten. Net als over de vraag of de Urbanaut inderdaad in productie gaat om het leven van de Volkswagen ID.Buzz lastig te maken.