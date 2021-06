Nieuwe wet: zo herken je een elektrische auto aan zijn nepgeluid

Het systeem waarmee de auto’s moeten worden uitgerust, heet AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System). Doel is om ongelukken met fietsers, voetgangers en slechtzienden te voorkomen. Het nepgeluid moet te horen zijn tot een snelheid van 20 km/h, maar ook wanneer auto’s achteruitrijden. Vanaf 20 km/h overstemt het geluid van de banden dat van de motor steeds meer, vanaf 50 km/h maken elektrische auto’s net zoveel geluid als auto’s met een benzine- of dieselmotor.

Sinds 1 juli 2019 was AVAS in de EU al verplicht voor nieuwe auto’s met minstens één elektromotor die vanaf dat moment op de markt kwamen. Vanaf 1 juli 2021 geldt de geluidseis voor alle nieuwe voertuigen met elektrische en hybride aandrijving.

Uitzonderingen op de AVAS-regel

Het lijkt een simpele regel, maar er zijn heel wat uitzonderingen. Als de verbrandingsmotor in een hybride auto draait, mag AVAS geen geluid maken. Bij auto’s die bij het achteruitrijden al waarschuwingsgeluiden laten horen, mag evenmin een extra geluid klinken. AVAS moet automatisch worden ingeschakeld wanneer de auto wordt gestart, maar bij stilstand hoeft de auto dan weer geen geluid te maken.



Een Nissan Leaf die klinkt als een Porsche 911 GT3?

De nieuwe wet klinkt als een walhalla voor tuners: start je Toyota Prius of Nissan Leaf en laat de buurt wakker schrikken met een geluid dat niet van een Porsche 911 GT3 te onderscheiden is. Maar daar steekt de EU een stokje voor. Het kunstmatige geluid moet vergelijkbaar zijn met het geluid van een verbrandingsmotor in dezelfde voertuigklasse. Fietsers en voetgangers moeten ook kunnen horen of de auto vaart maakt of juist afremt.



BMW huurt filmcomponist Hans Zimmer in

Toch mogen automerken deels wél wel zelf kiezen hoe ze zo’n geluid willen laten klinken in hun elektrische auto’s. Ook daar komt heel wat research bij kijken. Het geluid mag bijvoorbeeld niet te hoog zijn, omdat ouderen het dan niet meer goed kunnen horen. Bij lagere tonen moet je dan weer grotere luidsprekers monteren.

BMW neemt de geluiden van zijn elektrische auto’s zeer serieus en huurde filmcomponist Hans Zimmer in (Inception, Dunkirk, Pirates of the Caribbean, The Lion King) om onder meer het geluid van de i4 te componeren. Doel is om zelfs elektrische auto’s, die in de basis allemaal hetzelfde klinken, toch een eigen geluid mee te geven. Zo herken je zelfs een elektrische BMW straks aan zijn eigen specifieke nepgeluid. Ook andere merken werken aan hun eigen geluid.