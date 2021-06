Vernieuwde Opel Grandland heeft Manta-neus en enorm dashboarddisplay

De Opel Grandland X kwam in 2018 op de markt als vervanger van de Opel Antara. Hij staat op hetzelfde platform als de tweede generatie Peugeot 3008. Inmiddels heeft Opel afscheid genomen van de X als aanduiding voor een suv. De nieuwe Opel Mokka en de gefacelifte Opel Crossland hebben hem al niet meer achter de naam staan.

Opel Grandland met nieuwe Opel Vizor-neus

Voor een gefacelifte auto is de Opel Grandland grondig onder handen genomen. Hij heeft de nieuwe Opel-neus gekregen - de op de Opel Manta geïnspireerde 'Opel Vizor' - en is natuurlijk getooid met anders gestileerde bumpers, spoilers, wielen, en meer. In hoeverre de Grandland aan de achterkant is gewijzigd, weten we niet, want Opel geeft ons alleen foto's van de voorkant.

IntelliLux LED Pixel Light-koplampen

Op technologiegebied verandert er ook het een en ander. De Opel Grandland is nu leverbaar met zogenoemde IntelliLux LED Pixel Light-koplampen; adaptieve verlichting met in totaal 168 led-elementjes. Verder is de Grandland nu uit te rusten met Night Vision, Highway Integration Assist (semi-autonome cruisecontrol), een 360-graden camera en een parkeerassistent.

Dashboard met groot infotainmentdisplay

Het dashboard van de Opel Grandland is zowat onherkenbaar. Op de plek van de traditionele instrumenten zit nu een soort skateboard dat uit twee beeldschermen bestaat. Eentje doet dienst als digitaal instrumentarium, de andere is het display voor het infotainmentsysteem.



Motoraanbod Opel Grandland blijft gelijk

Aan het motoraanbod sleutelt Opel niet. De Grandland is er straks gewoon weer met een paar turbomotoren (1.2 met 130 pk en 1.6 met 180 pk), als hybride (224 pk) en als plug-in hybride (300 pk). Er is verder ook een 130 pk sterke 1.5 CDTI-turbodiesel. Wat de uitvoeringen gaan kosten, is nog niet bekend.