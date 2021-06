Stekker uit snelste Tesla aller tijden

Elon Musks wegen zijn ondoorgrondelijk. De ene dag zijn cryptomunten nog helemaal je van het en de volgende dag blieft-ie ze niet meer. Maar ook over de beurswaarde van zijn eigen bedrijf en de corona-lockdown vliegen de meningen van Zijne Muskigteit alle kanten op. Het meest recente voorbeeld van de wispelturigheid van de Tesla-baas betreft de absolute topversie van de Model S Plaid +. Deze zou 1100 pk krijgen en in minder dan twee tellen vanuit stilstand naar 100 km/h schieten.



'Tesla Model S Plaid goed genoeg'



De Tesla Model S Plaid+ kreeg een actieradius van 837 kilometer en zou in 2022 leverbaar worden. Er was zelfs al een prijs bekendgemaakt: 149.990 euro moest de super-Tesla kosten. Maar via Twitter laat Musk nu weten dat de Plaid+ al is uitgespeeld, voordat-ie zelfs maar begonnen was: “Plaid+ is canceled. No need, as Plaid is just so good.” Oftewel: Musk vindt de gewone Plaid al helemaal prima. Om eraan toe te voegen dat de gewone Plaid 'de enige auto ooit gebouwd is die in minder dan twee seconden van 0 naar 60 mph gaat'. Helaas is 60 mph 'maar' 97 km/h, en wordt de typisch Europese honderdsprint net níét binnen de twee tellen gehaald.



Ook Model S Plaid maakt gehakt van Porsche Taycan



Volgens eerder opgegeven prestatiecijfers heeft de Tesla Model S Plaid (1020 pk, actieradius 628 km) 2,1 seconden nodig om van 0 naar 100 km/h te schieten. Een Porsche Taycan Turbo S (761 pk, vanaf 191.700 euro) doet hier 2,8 seconden over. In het normale leven is die 0,7 seconde natuurlijk helemaal niets. Maar in een sprintduel betekent het dat de Model S Plaid gehakt maakt van de snelste Taycan. Om nog maar te zwijgen van supercars met een 'ouderwetse' verbrandingsmotor. Kijk, dan, snappen we wel dat Musk de Tesla Model S Plaid+ een tikje overbodig vindt. Bovendien wordt de gewone Plaid een stuk goedkoper dan de Plaid+: 119.990 euro. Vanaf begin 2022 is de Tesla Model S Plaid leverbaar. Dat wil zeggen: als Elon Musk voor die tijd niet weer iets anders beslist ... Over de eerste 40.000 euro betaal je vanaf 2022 trouwens 16 procent bijtelling, over de rest gewoon 22 procent.