Rijd jij een elektrische auto? Dan wil de Nederlandse economie jou bedanken

Het aantal 'groene' banen in Nederland stijgt flink, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Momenteel zijn er zo'n 7000 voltijdsbanen in de sector elektrisch vervoer, en dat is een derde meer dan in 2018. Naar verwachting is de werkgelegenheid in de elektrosector in 2025 verdubbeld naar ongeveer 13.500 banen. Bedrijven in Nederland produceren momenteel jaarlijks voor 5 miljard euro aan elektrische auto's, bussen, vrachtwagens en laadpalen. In 2018 was dat nog meer dan 3 miljard euro. Ter vergelijking: de elektrische sector is nu ongeveer drie keer zo groot als de Nederlandse fietsenbranche.

Elektrische auto's, vrachtwagens, bussen en binnenvaartschepen

Belangrijke spelers op de elektrische markt zijn onder meer: Lightyear (auto's), DAF (vrachtwagens), Holthausen (waterstoftrucks), VDL en Ebusco (bussen), EV Box, New Motion, Alfen, Pitpoint en Allego (laadpalen). Verder wordt er in Nederland ook gewerkt aan elektrische binnenvaartschepen en zijn de eerste volledig elektrische campers bij ons gebouwd. De komende jaren wordt een sterke stijging verwacht van het aantal vrachtwagens, bussen, scooters en auto's met een stekker. In 2020 was een kwart van de nieuw verkochte auto's in Nederland elektrisch.