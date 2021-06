Met 100 km/h over de snelweg is veel te zacht, vinden Nederlanders

Resumé Overflakkee: Nederland zat/zit in een stikstofcrisis en daarom moesten er begin vorig jaar zo snel mogelijk maatregelen worden genomen. Boeren aanpakken helpt, maar gaat veel te lang duren. En dus werd het de automobilist die moest inleveren. In maart 2020 ging de maximumsnelheid overdag van 130 km/h naar 100 km/h. Alleen op sommige trajecten mag je na 19:00 harder rijden.

Helft van de Nederlanders wil harder rijden dan 100 km/h

Iets meer dan 50 procent van de Nederlanders is daar niet blij mee, zo vond het CBS: 9 procent wil 100 km/h als maximum, 24 procent gaat voor 120 km/h, 15 procent denkt met liefde terug aan de 130, en 1 procent wil nog harder. En dan is er ook nog 1 procent die helemaal geen snelheidslimiet wil, zoals op sommige stukken autobahn in Duitsland. Precies 41 procent zegt tevreden te zijn met de maximumsnelheid van 100 km/h, 3 procent wil naar 90 km/h of minder.

Vooral mensen die niet dagelijks rijden vinden 100 km/h prima

Logischerwijs zijn oudere mensen het meest tevreden met 100 km/h als maximumsnelheid. Bij 65 - tot 75-jarigen ligt het percentage op 51,9 procent en bij 75-plussers op 57,9 procent. In de leeftijdsgroep 18 tot 45 is slechts een derde het eens met de huidige limiet. Verder zijn het vooral hoogopgeleiden, stadsmensen en automobilisten die niet dagelijks op de weg zitten die 100 km/h prima vinden. Van de dagelijkse rijders is maar 29,7 procent tevreden.