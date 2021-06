Verkoopcijfers mei 2021: dit is hét Volvo-model dat Nederlanders massaal kopen

Er worden weer nieuwe auto’s verkocht. De showrooms van autobedrijven zijn volledig open, het economische vertrouwen neemt toe en mensen trekken er weer op uit. Bovag en RAI Vereniging verwachten dat dit jaar 400.000 Nederlanders in een nieuwe auto stappen. Vorige jaar bleef de teller steken op 356.000 auto’s. Op voorwaarde dat de wereldwijde chiptekorten niet al te veel roet in het eten gooien ...

Populairste modellen van mei 2021

De Volvo XC40 is met 940 registraties het populairste model van de maand. Met andere woorden: van elke 27 auto’s die verkocht werden, was één een Volvo XC40.

De best verkochte elektrische auto van mei 2021 is de Skoda Enyaq iV. We schreven een positieve review van de Skoda Enyaq iV, waarna 847 Nederlanders besloten de koop- of lease-knop door te hakken.

Op drie staat de Toyota Yaris met 706 geregistreerde exemplaren. Maar Nederlanders kopen en private leasen niet alleen nieuwe Toyota-modellen, de Aygo blijft populair met 531 exemplaren.

Populairste automerken van mei 2021

Kijken we naar de vijf automerken die in mei de meeste auto’s hebben geregistreerd, dan ontbreek Volvo in dat lijstje. Blijkbaar verkopen de Zweden wel veel XC40’s, maar is er weinig vraag naar de andere modellen.

Kia (2.262 auto’s en 8,8 procent marktaandeel) Skoda (2.176 auto’s en 8,5 procent) Volkswagen (2.155 auto’s en 8,4 procent) Toyota (1.860 auto’s en 7,3 procent) Peugeot (1.632 auto’s en 6,4 procent)

Het succes van Kia is te danken aan de Niro en de Picanto (4de en 5de op de lijst van bestverkochte modellen). Skoda heeft behalve Enyaq iV’s ook Karoqs en Octavia’s verkocht. Volkswagen boert nog altijd goed met huidige Polo. Een beetje vreemd, want de gefacelifte Polo is al onthuld. De Toyota-dealers leveren dus vooral Yarissen en Aygo’s uit en bij Peugeot zijn het de 208 en 2008 waar veel vraag naar is. Hoewel daar erg fijne elektrische versies van zijn, kiest het merendeel van de kopers voor een benzinemotor.