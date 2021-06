Zin in vakantie in de bergen? Win vier nachten in een luxe resort in de Alpen

PURE Resorts biedt een unieke combinatie van luxe appartementen en chalets met hotelservices en uitgebreide eersteklas faciliteiten. De resorts bevinden zich allemaal op toplocaties in de Oostenrijkse Alpen, omgeven door prachtige ski- of wandelgebieden en magnifieke panoramische vergezichten. Laat je verrassen door een warm welkom en persoonlijke service in een bekroond resort – voor niets!

Waar kom je terecht als je wint?

PURE Resort Warth ligt in Warth, in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg. Het is centraal in het stadje gelegen, vlak bij de kerk, op een locatie die zowel in de zomer als in de winter werkelijk adembenemend is. Jij kunt vier nachten in dit resort doorbrengen. Wanneer? Dat overleg je met PURE Resort zelf, op basis van beschikbaarheid. Je kunt dus kiezen of je liever in de winter of in de zomer gaat. Wil je vast in de stemming komen? Kijk op pure-resort.com.

Wat moet je doen om te winnen?

Doe mee met onze winactie en maak kans op vier dagen in een PURE Resort Warth, ter waarde van 1900 euro. Wat moet je doen? Simpel. Vul het onderstaande formulier in; we hebben alleen je naam en e-mailadres nodig. Op maandag 14 juni trekken we uit alle inzendingen een winnaar (op deze actie zijn voorwaarden van toepassing). Doe dus snel mee!