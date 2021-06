Maak je graag lawaai met jouw auto? Rotterdam pakt je met een speciale flitspaal

In het afgelopen jaar heeft Rotterdam de geluidsoverlast in het centrum onderzocht. Op een paar plekken in de stad werd twee maanden lang met audio- en videoapparatuur de situatie geobserveerd. In totaal werden er 16.000 geluidspieken van 80 decibel of hoger gemeten. Uit nader onderzoek bleek dat het gros van de pieken werd veroorzaakt door een groep van zo'n honderd automobilisten, waarvan sommige wel zestien keer per dag voor overlast zorgden.

Rotterdam wil een flitspaal die decibellen kan meten

De camerabeelden zijn niet scherp genoeg om kentekens te kunnen lezen, dus moesten de onderzoekers van de gemeente naar het model auto en de carrosseriekleur kijken. De volgende stap is om een meetinstrument te ontwikkelen dat wel meteen de overlast aan een kenteken kan koppelen. Een flitspaal die decibellen kan meten dus. In Rotterdam beginnen ze er in de zomer mee. Het proefproject zal een half jaar duren.

Geluidsoverlast van auto's speelt ook in andere steden

Wat er daarna gebeurt, is nog niet duidelijk. De gemeente mag namelijk niet zomaar mensen gaan beboeten op basis van kenteken. Vanwege de privacywet mag Rotterdam niet zomaar kentekens doorgeven aan de politie. Daar is een wetswijziging voor nodig. Volgens Rotterdam zijn ook andere steden geïnteresseerd in het project. Want het probleem van een kleine groep automobilisten die veel geluidsoverlast veroorzaakt, speelt ook in bijvoorbeeld Amsterdam, Den Haag en Utrecht.