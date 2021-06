Waarom jouw auto informatie met de overheid gaat delen

"Stel: je rijdt op de weg, dan kunnen al die sensoren voortdurend alles registreren", ging Van Nieuwenhuizen verder. "Daar doen we weinig mee, terwijl je er veel informatie uit kunt halen. Je kunt bijvoorbeeld via die sensoren zien dat er een gat in de weg zit of als het ineens heel glad is. Die informatie gaat naar autofabrikanten en kan via hen naar de wegbeheerders terechtkomen. Als dat bij Rijkswaterstaat binnen komt, kunnen zij direct reageren, het gat repareren of doorgeven waar het precies glad is.”



Hoe zit het dan met de privacy?

Als het aan Van Nieuwenhuizen ligt, gaat dat later dit jaar al gebeuren. Een test met 15.000 auto's leidde namelijk tot positieve resultaten. Nu is Rijkswaterstaat nog afhankelijk van periodieke inspecties om de staat van het wegdek te bepalen, straks is daarover altijd realtime informatie beschikbaar. Maar hoe zit het dan met de privacy? "Natuurlijk gaan we daar netjes mee om", reageerde Van Nieuwenhuizen. "We krijgen niet de informatie door over welke auto op welke locatie rijdt. Wel krijgen we de informatie door waar bijvoorbeeld reparaties nodig zijn."