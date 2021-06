Door Fiat Chrysler draait Tesla straks weer verlies

Een korte uitleg. In Europa moeten autofabrikanten aan strenge emissie-eisen voldoen. Fiat Chrysler kon dat lange tijd niet en hing dus een miljardenboete boven het hoofd. De firma klopte daarom bij Tesla aan voor emissiecredits. Met andere woorden: voor een flinke smak geld mocht Fiat Chrysler de uitstootloze elektrische auto's van Tesla bij zijn eigen wagenpark optellen, waardoor zijn gemiddelde CO2-uitstoot onder de door Europa gestelde grens bleef.

Fiat Chrysler heeft Tesla niet meer nodig voor emissiecredits

In de periode van 2019 tot 2021 heeft Fiat Chrysler ongeveer 2 miljard euro betaald aan Tesla. Het is dankzij de verkoop van die emissiecredits dat Tesla de laatste maanden zulke mooie winsten behaald. Maar nu heeft Fiat Chrysler de hulp van Elon Musk en consorten niet meer nodig. De Italiaanse fabrikant is gefuseerd met Groupe PSA en hoort nu bij het megaconcern Stellantis, waar het naar hartenlust gebruik mag maken van de elektrische technologie van PSA. En daarmee haalt Fiat Chrysler dit jaar zelfstandig de Europese emissiedoelen.

Gemiddelde CO2-uitstoot mag maar 95 g/km per auto zijn

Dit jaar mag de gemiddelde CO2-uitstoot van een autofabrikant per auto nog maar 95 g/km bedragen. Het volgende emissiedoel is nog niet gesteld, maar naar verluidt gaat de Europese eis in 2030 naar 45 g/km of minder. Bedrijven die er niet aan voldoen, kunnen een flinke boete tegemoetzien. En die boete is kennelijk hoog genoeg, dat het voor Fiat Chrysler rendabel is om in minder dan 3 jaar tijd 2 miljard euro aan Tesla te betalen.