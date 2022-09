Waarom Volvo wél stationwagons blijft maken

Een aantal automerken heeft aangegeven te stoppen met stationwagons en zich te concentreren op suv's. Maar Volvo blijft de traditie die het 70 jaar inzette met de Volvo Duett trouw. Een vergelijking van een tweedehands Volvo V70 en een hybride Volvo V60 laat zien dat de Zweden daar goed aan doen.



Op 4 juli 1953 toont Volvo de PV445 Duett aan het publiek. Het is een stationwagon met de neus van de succesvolle PV 444 - ook wel bekend als Kattenrug - maar hij staat op een simpel ladderchassis dat eigenlijk voor kleine vrachtwagentjes bedoeld was. Vooral op de thuismarkt werd de Volvo Duett een succes. Bij al zijn nazaten, van de Volvo Amazon Combi tot de V70, bleef de nadruk liggen op degelijkheid, ruimte en veiligheid. Het bracht Volvo een ijzersterk imago en groot commercieel succes. Zeker de Volvo 245/240 Estate, de directe opvolger van de Volvo 145, was een klapper. Hij bleef bijna twintig jaar in ­productie (1975-1993) en won tal van onderscheid­ingen.



Vanaf de voorwielaangedreven Volvo 850 en V70, verrijkte Volvo de klassieke Estate-waarden met dynamiek en rijplezier. Met de komst van de eerste (Nederlandse) Volvo V40, de Volvo V50 en de eerste Volvo V60, zette de fabrikant ook voorzichtige pasjes op het pad van de lifestyle-­wagons.

Klassieke stationwagon

De laatste generatie van de Volvo V70 (2007-2017) is wars van lifestyle-achtige modeverschijnselen. Ook de zwarte Volvo V70 D3 uit 2017 die we te leen hebben, is nog een ‘klassieke’ station­wagon. De vrij hoge carrosserie (1,55 meter) heeft een ver naar achteren doorlopende daklijn, die eindigt in een bijna loodrechte bilpartij. Het zorgt voor een bagageruimte van minimaal 575 liter. Met de in drie delen neerklapbare achterbank kun je die stapsgewijs uitbreiden tot een imposante 1600 liter. Dat doet de gemiddelde crossover of suv niet per se beter.



Overeenkomsten en verschillen Volvo V70 en V60

Wanneer we de Volvo V70 naast de huidige V60 zetten, kunnen we genoeg familietrekjes aanwijzen. Kijk maar eens naar de staande achterlichten, die nog afstammen van de kaarsrechte units van de Volvo 850 Estate uit 1993. De Volvo V60 is ranker en vooral ook lager dan de V70, wat hem een dynamischer profiel geeft. In de lengte en de breedte ontlopen de twee elkaar nauwelijks. Wat zijn wielbasis betreft, is de V60 zijn oudere broer zelfs de baas.



“De grote fauteuils heten je van harte welkom. Ook als je veel te veel Zweedse gehaktballetjes eet en meer uren doorbrengt op je Poäng-fauteuil dan in de sportschool”

Kijken we naar de kofferruimte van 519 tot 1431 liter (benzine) of 481 tot 1393 liter (plug-in hybride), dan is het met de huidige Volvo V60 evenmin behelpen. Ondanks zijn sportieve inborst, sluit de huidige V60 dan ook veel beter aan bij de Duett-traditie dan de eerste, veel compactere Volvo V60 van de eerste generatie. Wil je een Volvo-­stationwagon die het ruimteaanbod van zowel de V70 als de huidige V60 overtreft, dan kun je ook bij de kolossale Volvo V90 terecht.

Ruime fauteuils Volvo V70



Instappen in ‘onze’ zwarte V70 Polar+, is als het aantrekken van dat oude vertrouwde vest waarvan je geen afstand kunt doen. Het valt ruim en zit nog altijd zó ontzettend ­lekker … De grote - uiteraard verwarmde - V70-fauteuils heten je van harte welkom. Ook als je dieet vooral bestaat uit Zweedse gehaktballetjes met roomsaus en je meer uren doorbrengt op je Poäng-fauteuil dan in de sportschool.



Groot glasoppervlak



Door het genereuze glasoppervlak voelt het interieur nog ruimer aan dan het is. De man of vrouw op de hoog geplaatste bestuurdersstoel waant zich de kapitein van de veerboot tussen Kiel en Göteborg in zijn stuurhut. Het rondomzicht is fenomenaal. Binnenin kijk je uit op het configureerbare Adaptive Digital Display, zoals Volvo het in 2013 gedigitaliseerde instrumentarium noemt.



Oudere V70’s kennen nog het magisch uit het dashboard oprijzende navigatiescherm, de testauto heeft een geïntegreerde touchscreen. Het oogt minder spectaculair, maar is ­simpeler in gebruik, al zijn we niet onder de indruk van de spraakbediening. Zelfs als we de auto in het Zweeds toespreken, begrijpt hij niet waar we heen willen. Gelukkig is er ook een touchscreen.

Ideaal: Volvo-stationwagon met niveauregeling



Het onderstel van de V70 is voorzien van automatische niveauregeling. Ook al laad je de auto mudvol met kinderen en vakantiespullen, hij blijft keurig horizontaal liggen. Bij de rijbeleving voert comfort de boventoon; zacht zoevend zweef je als koning Carl Gustaf op je Zweedse troon, hoog boven het wegdek.



Voor nog meer king of the road-­gevoel kun je terecht bij de Volvo XC70, de succesvolle crossover-versie van de V70. Maar welke van de twee je ook kiest, je rijdt gemakkelijk in één adem naar Lyon of ­München. Volvo’s eigen tweeliter D3-motor knort tevreden op de achtergrond en neemt in de praktijk genoegen met zo’n 6,0 liter diesel per honderd kilometer. Ondanks zijn relatief bescheiden 150 pk, voelt de auto nooit ondergemotoriseerd. Op de autobahn is desgewenst een topsnelheid van 205 km/h mogelijk, waarmee hij alle nieuwe Volvo’s met 25 km/h aftroeft …

Volvo V60 Plug-in is fluisterstil

Terwijl de Volvo V70 aanvoelt als een comfortabel vest, trek je de Volvo V60 aan als een sportief maatpak. De stoelen geven je een stevige, mannelijke knuffel, wat zeker in snel genomen bochten een welkome ervaring is. Net als de aanwezige stoelventilatie bij zomerse buitentemperaturen. Desgewenst kun je de elektrisch verstelbare stoel sportief laag zetten. Zo voel je je meer één met de auto dan in de V70. Het crèmekleurige, leren interieur is zorgzaam afgewerkt en de materialen zijn fraai. De glazen pookknop van glasfabriek Orrefors uit Småland zorgt voor een extra Zweeds tintje. In plaats van een knoppenzee op de middenconsole, biedt de V60 een modern, groot infotainmentscherm, met snelkeuzetoetsen voor onder meer de klimaatregeling. En een spraakbediening die feilloos werkt …

V60 rijdt sportiever dan V70



Dat de V60 meer van deze tijd is, zie je niet alleen, je voelt het ook, als je de startknop omdraait. In plaats van een gemoedelijk grommende diesel, wek je een elektromotor tot leven. De auto fluistert als de Zweedse bossen in een zomerbriesje en rijdt trillingsvrij weg. In bochten voelt-ie stukken stijver en sportiever aan dan de V70.



Bloedsnelle V60 met ruim 400 pk



Hoewel de test-V60 van het vorige modeljaar is en nog een accupakket van 10,4 kWh heeft, in plaats van de huidige 18,8 kWh, leggen we op alleen de elektromotor moeiteloos 40 kilometer af. Dat lukt natuurlijk niet als we het volle vermogen van dik 400 pk aanspreken en we bij elk stoplicht in minder dan vijf seconden van 0 naar 100 knallen. Eigenlijk doet de turbomotor alleen dan hoorbaar van zich spreken. De banden ­zwijgen echter in alle talen; dankzij de ­vierwielaandrijving geven ze geen krimp. Tijdens de testweek geven we soms flink gas, maar meestal gedragen we ons als echte Volvo-rijders: ingetogen. Zo komen we – consequent bijladend en geen al te lange afstanden rijdend – op een gemiddeld verbruik van 3,0 l/100 km (1 op 33,3)!



Geef me de V!



Door de deugd van zuinigheid te combineren met de traditionele eigenschappen van veiligheid, ruimte en degelijkheid, is de Volvo V60 een waardige representant van Volvo’s Estate-familie. De rol van stationwagons is wat ons betreft nog lang niet uitgespeeld. We geven Volvo groot gelijk dat het gewoon doorgaat met het bouwen van zijn V-modellen. Sterker nog, wij hebben liever een V dan een XC ...