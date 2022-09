Waarom de Honda Insight uit 1999 zijn tijd ver vooruit was

Op een enkele uitzondering na, zijn moderne hybrides groot en zwaar. Dat het ook anders kan, toont dit vriendelijk ogende ruimtescheepje uit 1999. Deze Honda Insight was een van de eerste ­­­hybride-auto's ter wereld en de verre voorloper van de huidige Honda Jazz. We maken een reis door de tijd.

De ruim twintig jaar oude Honda Insight maakt een futuristische indruk met zijn deels afgedekte achterwielen en digitale meters. Oranje streepjes ­stapelen zich op wanneer de 1,0-liter drie­cilinder in de toeren klimt, of wanneer de batterij van het hybridesysteem wordt opgeladen. De actuele snelheid verschijnt in grote getallen, maar daar schenken wij weinig aandacht aan. We hebben de smaak van zuinig rijden te pakken en zijn gefocust op twee metertjes in het bijzonder: het Assist-balkje dat laat zien wanneer de elektromotor assisteert, en de lange groene balk voor het actuele brandstofverbruik.



Verbruik van 1 op 25



Die balk heeft streepjes bij 4, 8 en 12 liter. Zolang hij niet verder uitslaat dan 4 liter op 100 kilometer ( 1 op 25), zijn wij content. Oké, tijdens een inhaalactie is een actueel verbruik van 8 liter ook nog goed te praten. Maar als jij de Honda Insight dwingt om nóg meer brandstof te verbruiken, dan is er iets mis met je rechter­voet en word je doorgestuurd naar de huisarts. Die kijkt er kritisch naar en constateert loodvoet­teritis.

Honda Insight of Toyota Prius

Honda bracht de Insight eind 1999 op de markt in Japan en de Verenigde Staten. Europa was begin 2000 aan de beurt. Voor de Japanners was het idee van een auto met een hybride aandrijflijn niet compleet nieuw, want de eerste Toyota Prius reed daar al twee jaar rond. De Prius werd pas in 2000 naar Amerika verscheept – zeven maanden ná de komst van de Insight. Dus Toyota was eerder in Japan, maar Honda wist de Insight als eerste wereldwijd te verkopen.

Elektromotor assisteert driecilinder



De Insight heeft een opgegeven verbruik van 1 op 29,4. De Honda dankt zijn kleine dorst aan een combinatie van factoren. Allereerst de hybride aandrijflijn, die uit een driecilinder benzinemotor met een elektromotor van 14 pk bestaat. Die elektrische hulpmotor tilt het vermogen van 68 pk en 91 Nm naar een adembenemende 76 pk en 113 Nm. De elektromotor zit trouwens tussen de verbrandings­motor en de transmissie. Hij drijft nooit zelfstandig de voorwielen aan, hij kan de verbrandings­motor alleen assisteren. Honda noemt deze techniek Integrated Motor Assist of IMA. De benodigde stroom komt uit een klein accupakket dat tussen de achterwielen zit. Bij het afremmen werkt de elektromotor als een generator.



Hoeveel weegt de Honda Insight?



De Insight is geen krachtpatser, maar dat hoeft ook niet. Dankzij een aluminium carrosserie bedraagt het leeg­gewicht slechts 795 kilo. Bovendien is de Honda het meest gestroomlijnde productiemodel van zijn tijd. Zijn Cw-waarde van 0,25 is nog altijd moeilijk te evenaren.

“Heb je altijd in grote sloepen met een automaat gereden, moet je overstappen naar een ruimtescheepje van het formaat Subway-sandwich – nota bene met een handbak! ”

Aangezien de ontwerpers streefden naar de ideale stroomlijn, waren we huiverig voor de binnenruimte. Maar het valt alles mee. We moeten even door de knieën, maar dan zitten we op een stoel met een brede zitting en hebben we veel beenruimte. De hoofdruimte is verrassend genoeg ook prima. De kofferbak ­begint meteen achter de ­voorstoelen en is klein, maar we zien mogelijkheden. Er zit een opbergbak in de vloer en je kunt stapelen tot de bagage de glazen achter­ruit bereikt.



Insight met CVT of handbak



Tussen de voorstoelen zit een compacte ­middenconsole met de korte pook van een handgeschakelde vijfbak of de keuzehendel van een automatische continu variabele transmissie – een CVT. Honda begint het Insight-avontuur met de handgeschakelde versie. Dat zal even schrikken geweest zijn voor klanten in de VS. Heb je altijd in grote sloepen met een automaat gereden, moet je overstappen naar een ruimtescheepje van het formaat Subway-sandwich – nota bene met een handbak!



Noord-Amerika grootste afzetmarkt



Uiteindelijk is het goed gekomen. Mede dankzij de komst van de versie met automaat, groeide Noord-Amerika uit tot de grootste afzetmarkt. 14.288 van de 17.020 exemplaren werden daar verkocht. Er bleven er 2.340 in Japan en Europa kocht er 392. Groot-Brittannië was de grootste afnemer, maar volgens de overlevering ­werden er ook enkele tientallen in Duitsland verkocht. De Insight met ­handbak werd trouwens bestempeld als een ‘ULEV’, een Ultra Low Emissions Vehicle. De versie met de CVT was nog zuiniger en werd een SULEV, een Super Ultra Low Emissions Vehicle. Deze Amerikaanse classificatie voor emissies van personenauto’s was weggelegd voor modellen die 90 procent (!) minder uitstootten dan de ­gemiddelde benzineauto uit die tijd.

Genoten van deze reportage? Er volgen meer!

Aanmelden

Mis niks en meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief



Mild hybrid

Naar de huidige maatstaven is de Honda eigenlijk een mild hybrid. Dat zijn auto’s met een elektrische startmotor die energie terugwint bij het uitrollen en een duwtje in de rug geeft bij het optrekken. Dat doen fabrikanten in een poging het brandstofverbruik terug te dringen met 0,1 of 0,2 liter. Bij de vederlichte en gestroomlijnde Honda zetten veertien elektrische paardenkrachten in verhouding meer zoden aan de dijk.



Rijgedrag Honda Insight

De Insight rijdt dynamischer dan je zou denken. De lage zithouding geeft een s­portief gevoel en de bekrachtigde besturing stuurt direct. Dan komt het rustgevende karakter van de CVT om de hoek kijken. Alsof een oud en wijs persoon een hand op je schouder legt om ‘rustig aan jongen’ te zeggen. Wanneer je in de ban bent van zuinig rijden, geef je daar natuurlijk gehoor aan. Maar dat hoeft niet. Zodra je snapt hoe het planetaire tandwielstelsel reageert als je het gaspedaal ­indrukt, kun je een golf van voorwaartse kracht veroorzaken. Genoeg pit om het ruimte­scheepje in 12 seconden naar de honderd te laten versnellen.



“De schakel­indicator draait overuren: opschakelen, opschakelen!”

Energie terugwinnen



Wanneer je het gaspedaal loslaat, wint de elektromotor energie terug en vertraagt de Insight geleidelijk. De automatische ­versnellingsbak heeft een aanvullende L-stand waarin de auto nog krachtiger afremt op de motor. Op die manier gaat er weinig energie ­verloren en zit de batterij zo weer vol. De handgeschakelde versie rijdt leuker. Het korte pookje met duidelijke slagen geeft je meer controle over het motorvermogen dan de elastische automaat. De schakel­indicator draait overuren: opschakelen, opschakelen! Doordat je zelf het toerental bepaalt, kun je makkelijker ‘even snel’ invoegen of oversteken.



Zie je jezelf al rijden in een Honda Insight en heb je toevallig de keuze tussen de CVT en de handbak? Dan zouden wij kiezen voor de automaat. Zijn rustgevende uitwerking op de bestuurder past beter bij het efficiënte karakter van de auto. En dáár draait het natuurlijk allemaal om bij de hybrides van Honda: schandalig zuinig rijden.