Wordt de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 weer de beste zomerband?

De Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 boekte won hij in mei 2021 de zomerbandentest die wij samen met Auto Zeitung uitvoerden. Heeft zijn opvolger, de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 het in zich om weer de beste zomerband te worden? Tijdens een uitgebreide circuittest nemen we de proef op de som.

In de maat 225/40 R18 liet de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 negen concurrenten in het asfalt bijten. Zowel op nat als droog wegdek, sleepte hij de overwinning binnen. Bovendien zorgde hij voor het laagste verbruik.

Uiteraard testen we ook de auto's óp de banden.

Aanmelden

Met onze gratis nieuwsbrief mis je niets!



Het kan altijd beter



Toch vond het Europese ontwikkelingscentrum van Goodyear in Luxemburg dat het nog beter kon. Daarom ontwikkelde het de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6. Volgens de fabrikant is deze nieuwe zomerband op talloze punten verbeterd. Maar dat beoordelen we liever zelf. Daarom reizen we af naar het Zuid-Franse Mireval. Daar ligt een indrukwekkend testcomplex klaar, waar we het nieuwe rubber zelf aan de tand kunnen voelen.



Veiligheid topprioriteit bij nieuwe banden



80 procent van de Europese consumenten geeft aan dat ze vooral willen dat autobanden veilig zijn. Vooral goede remeigenschappen op natte wegen vindt de bandenkoper naar eigen zeggen belangrijk. Dat klinkt mooi, toch gaan veel automobilisten nog voor goedkoop rubber van budgetmerken.



Maar wist je dat het contactvlak van jouw autobanden met de weg ongeveer even groot is als vier handpalmen? Dat kwaliteit dan een cruciale rol speelt, blijkt duidelijk uit onze zomerbandentest van 2021. Bij een noodstop vanaf 100 km/h op nat wegdek stond de auto op de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 al na 41,9 meter stil. Op de slechtst presterende banden maten we 50,6 meter.



Grotere voetafdruk Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6

Toch was Goodyear nog niet tevreden. De ontwikkelaars gaven de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 een uitgekiend ontwerp en een andere samenstelling. Die combinatie zorgt voor een grotere en flexibeler ‘voetafdruk’. Om de verbeterde prestaties te ervaren, voeren we op het testcircuit een kletsnatte noodstop uit. Zowel met de Eagle F1 Asymmetric 5 – die het in 2021 dus al uitstekende deed – als met de nieuwe Asymmetric 6.



Remmentest op nat



Ik neem plaats achter het stuur van een BMW 520d. In opperste concentratie, met de gele pijl op de motorkap in lijn met de markeringen op de rijbaan, rijd ik met 80 km/h op een kletsnat stuk asfalt af. Gas los, en plotseling gaat de BMW vól in de remmen. Ik voel me als een hondje dat door een reuzenhand keihard aan zijn riem wordt getrokken. Ik bedien de rem namelijk niet zelf.



Vol in de ankers bij 80 km/h



Om menselijk falen zoveel mogelijk uit te sluiten, wordt de 5-serie op afstand tot een noodstop gedwongen. Het enige dat ik hoef te doen, is de auto op snelheid brengen, in het juiste spoor houden en met de linkervoet op een grote sensor drukken. Met de Eagle F1 Asymmetric 5 sta ik binnen 29 heftige meters stil. Gezien de impact van de noodstop, lijkt die remweg moeilijk te overtreffen.



“Drie meter verschil bij een noodstop vanaf 80 kilometer per uur - daar­in past anderhalve fietser ...”





Toch ga ik de uitdaging aan, met wederom een BMW 520d. Nu met de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 om de wielen. Concentratie, snelheid opvoeren en bám! De vertraging voelt nog heftiger dan daarnet. De meetapparatuur onderschrijft dat gevoel: nu sta ik al binnen 26 meter stil. Drie meter verschil bij een noodstop vanaf 80 kilometer per uur - daar­in past een hele brommobiel of anderhalve fietser ...

Met 310 pk op vier handpalmen



Als het gaat om de topprioriteit – snel stilstaan op nat wegdek – presteert de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 dus overtuigend. Maar je wilt natuurlijk ook dat de banden veel grip bieden wanneer je snel vooruitgaat. Met een 310 pk sterke Cupra Formentor 2.0 TSI (niet in Nederland leverbaar) testen we de grip op nat wegdek. Opnieuw vergelijken we de nieuwe Goodyear met zijn voorganger. 310 pk op 'vier handpalmen' het klinkt bijna eng ...

Grip op nat wegdek

Met sproeiers is het bochtige testparcours onder water gezet. De Goodyears in de maat 245/40 R19 mogen zich stukbijten op acht bochten, variërend van flauw tot haarspeld en van haaks tot lange doordraaier. De Asymmetric 5 is als eerste aan de beurt. De vierwielaangedreven Cupra heeft heel veel grip. Maar als je de auto provoceert, kun je hem in de korte bochten tot power oversteer dwingen. Dan breekt de achterkant licht uit, maar met een snelle tegenstuurbeweging laat de Formentor zich weer veilig in het spoor dirigeren. In een tientallen meters lange bocht voel je de banden op hoge snelheid af en toe grabbelen naar grip, zonder dat ze die daadwerkelijk verliezen.



Betere feedback Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6

Na twee ronden stap ik in een Formentor op de Assymetric 6. Al bij de eerste krappe bocht merk ik dat de nieuwe band meer feedback geeft. Je voelt beter wat de voorwielen uitspoken. Daarmee boezemen ze jou als bestuurder veel vertrouwen in. Zelfs wanneer mijn rijgedrag grenst aan lompheid, is de Cupra niet meer tot uitbreken te verleiden. Daardoor durf ik de snelheid in de lange doordraaier nóg verder op te voeren. Toch geven de banden geen krimp.



Grote reserves



Rijd je in het dagelijks verkeer zo knalhard door een bocht als het regent? Nee, natuurlijk niet. Maar dat de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 dit aankan, betekent dat je onder normale omstandigheden over grote reserves beschikt. Een geruststellende gedachte als je eens plotseling moet uitwijken voor een plotseling afremmende voorligger of een overstekend kind.

Benieuwd hoe de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 presteert op droog asfalt? Weten hoe stil hij is onder een elektrische auto als de Tesla Model 3? In Auto Review 9/2021 staat het volledige testverslag.