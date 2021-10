Top 6 - Zonder deze modellen had de moderne elektrische auto niet bestaan

1 - GM EV1

Ooit hadden de grote Amerikaanse autoconcerns wereldwijd veel invloed. Dat is nu stukken minder, zeker op EV-gebied. Misschien was dat anders gelopen als de GM EV1 een eerlijke kans had gekregen. Bij wijze van praktijktest werd de auto tussen 1996 en 1999 aan een selectief groepje leaserijders in grote steden verstrekt. De meeste van hen waren best blij met hun elektrische coupeetje, maar GM dacht dat de auto geen winst zou opleveren en de gehele Amerikaanse auto-industrie werkte wetgeving voor zuinige en elektrische auto's tegen. De pilot met de EV1 werd beëindigd en GM liet alle auto's vernietigen.

2 - Nissan Leaf

Elf jaar geleden was de Nissan Leaf de eerste in serie gebouwde elektrische gezinsauto. Dat was best baanbrekend: een praktische en ruime auto in de Golf-klasse, waarmee je nooit hoefde te tanken. De Leaf had een vermogen van 109 pk en hij sprintte in 11,9 seconden naar 100 km/h. Niks mis mee, al zag de eerste Leaf er voor zo'n technisch hoogstandje een beetje dommig uit. Daarbij zorgde het 24 kWh-accupakket nog voor ouderwetse actieradiusangst: het officiële bereik bedroeg slechts 160 kilometer. In 2018 kreeg de Leaf een veel vlottere opvolger en nam het bereik sterk toe. Inmiddels zijn er wereldwijd ruim 500.000 Leafs verkocht.

3 - Henney Kilowatt

In de prille begintijd van de automobiel werd de elektrische aandrijflijn nog lange tijd als serieus alternatief overwogen. Dat was in de jaren 50 totaal anders: de economische groei en de benzine konden niet op. Toch waren het nota bene Amerikanen die de Henney Kilowatt ontwikkelden. Als basis namen ze geen grote zware yankentank, maar de lichte Renault Dauphine. De Henney kreeg een uit z'n krachten gegroeide stofzuigermotor en was de eerste elektrische auto met een automatische versnellingsbak. Een succes werd de Henney niet. In 1959 en 1960 werden er slechts 47 gebouwd. Tja, wat wil je in een tijd dat benzine bijna gratis was ...

4 - Tesla Roadster

Je kunt het je nauwelijks meer voorstellen, maar in 2010 was Tesla nog een piepkleine start-up. Maar het bedrijfje had wel een van de eerste écht leuke elektrische auto's ooit gebouwd: de Tesla Roadster. Dat begon al met een goede basis: de Roadster stond op een verlengd onderstel van de ultrasportieve Lotus Elise. Achterin lag een 288 pk sterke elektromotor, gevoed door een 450 kilo wegend accupakket van 55 kWh. Toch bleef het totale gewicht beperkt tot 1238 kg. Geen wonder dat hij in 3,7 tellen naar de 100 km/h schoot. Het bereik was voor die tijd imposant: 349 kilometer. De prijs was evenmin mals: 99.000 euro.



5 - Witkar

Toen huisvrouwen van de Amsterdamse binnenstad in de jaren 70 hun wasrek aan het balkon hingen, waren de witte overhemden en onderbroeken na een halve dag behalve droog, ook zwart van de roet. Van katalysatoren en roetfilters had immers nog geen mens gehoord. Om de leefbaarheid in het stadscentrum te verbeteren, bedacht Luud Schimmelpennink, uitvinder van beroep en een van de oprichters van de Provo-beweging, de Witkar. Het onooglijke elektrische autootje (actieradius 5 tot 10 km) was de eerste elektrische deelauto ooit en zijn tijd ver vooruit. Desondanks flopte het sympathieke project algauw door onwil en onkunde.

6 - Tesla Model 3

In 2016 is Tesla allang geen start-up meer, toch verloopt de productie van de relatief compacte Model 3 uiterst moeizaam. Maar de aspirant-kopers en -leaserijders laten zich niet uit het veld slaan. Alle berichten over materiaaltekorten en serieuze (afwerkings)problemen ten spijt, staan ze voor de Model 3 in de rij. Ook het uitblijven van de aangekondigde goedkope versie lijkt nauwelijks klanten te kosten. Sterker nog: met ruim 800.000 stuks is de Tesla Model 3 de bestverkochte EV ooit. Of dat zo blijft, is even afwachten, al is het is nog altijd een van de allerbeste elektrische auto's die je kunt kopen.