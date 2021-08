Top vijf - Van deze supersportwagens heb jij nog nooit gehoord

Mitsuoka Orochi (2006-2014)

Mitsuoka is een kleine Japanse producent van nogal onconventionele auto's. Het bekendst is de Ryoga, een soort gekrompen Jaguar Mk2 met Nissan-techniek. De Orochi is een eigen ontwerp, waarvan er zo'n 400 zijn gebouwd. Wat ons betreft zijn dat er 400 te veel, want we vinden het een draak van een auto. Hij is dan ook vernoemd naar Yamata no Orochi, een zevenkoppige draak uit de Japanse mythologie. Terwijl de conceptversie van de Orochi in 2001 nog was gebaseerd op de Honda NSX, kreeg de productieversie Toyota-techniek. Over de prestaties van de 233 pk sterke 3,3-liter V6 zegt Mitsuoka niets. Dat lijkt ons een wijs besluit.

Ascari KZ1 (2005-2010)

In 1995 werd de Friese multimiljonair Klaas Zwart zo verliefd op de Ascari Ecosse, dat hij besloot de complete fabriek te kopen van de Anglo Scottish Car Industries (niet toevallig vormt de afkorting de achternaam van de Italiaanse coureur Alberto Ascari). Onder Zwarts leiding werd de KZ1 (raad eens waar die afkorting vandaan komt) ontwikkeld. In de fabriek in Banbury bouwde Ascari 50 stuks van de KZ1, voorzien van de 507 pk sterke V8 uit de BMW M5 (E39). Alle kopers kregen een racecursus op het Ascari-raceresort van Zwart in Zuid-Spanje. Konden ze gelijk checken of-ie inderdaad van 3,7 seconden naar de 100 sprintte.

De Tomaso Guarà (1994-2004)

De Guarà is het laatste geesteskind van de Argentijn Alejandro de Tomaso, die in 1959 zijn eigen automerk oprichtte. In de jaren 70 kende De Tomaso een succesvolle periode, het was zelfs kortstondig eigenaar van Maserati. Daarna kwam de klad erin. Met de Guarà deed het merk een dappere poging zichzelf weer op de kaart te zetten. De auto had een aluminium ruggengraatchassis en een kunststof carrosserie (coupé, cabrio of 'barchetta'). Aanvankelijk had de Guarà een V8 van BMW (283 pk), later werd overgestapt op een supercharged V8 van Ford (320 pk). In totaal zagen 52 Guarà's het levenslicht.

Marrussia B2 (2009-2014)

Het in 2007 opgerichte Marrussia, verdween even snel als het was verschenen. Het bedrijf beet de spits af met de B1 en mocht zich daarmee de eerste Russische supercarbouwer ooit noemen. Al snel werd de B1 opgevolgd door de veel fraaiere B2. Beide modellen hebben een aluminium monocoque als basis en maken gebruik van Cosworth-techniek. Centraal in de B2 ligt een V6 met twee turbo's. Afhankelijk van de cilinderinhoud (2,8 of 3,5 liter) bedraagt het vermogen 365 of 425 pk. De krachtigste is goed voor een topsnelheid van 306 km/h. Nadat het Finse Valmet zo'n 500 B2's voor Marrussia had gebouwd, ging het merk in rook op.

SSC Tuatara (2020-heden)

Anders dan de meeste andere auto's op deze pagina's, is de SSC Tuatara nog kakelvers. Kijken we naar de specificaties, dan kan hij zich meten met een hypercar als de Koenigsegg Agera. Centraal in de sensationeel gestroomlijnde carbon carrosserie (Cw-waarde: 0,279) ligt een hyperactieve, dubbel geblazen 5,9-liter V8. Vul je de tank bij de pomp op de hoek met E10, dan produceert de motor bij 8800 tpm een nette 1370 pk. Als je er E85 (85% ethanol, 15% benzine) in kiepert, beloont de Tuatara je met 1775 pk. Op een beetje zoutvlakte haal je daarmee een topsnelheid van 460 km/h - wereldrecord! Dan valt de honderdsprint van 2,5 seconden tegen …



