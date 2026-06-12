Weer een personenauto die moet gaan werken: Volvo EX40 Cargo

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Volvo had al de EX30 Cargo en daar komt nu de grotere EX40 Cargo bij. Het past in een trend waarin de tot bestelwagen omgebouwde personenwagen terugkeert op de weg. Weliswaar zonder alle rare bochels en uitstulpingen van eerdere generaties. Want het aanbod groeit.

Personenauto's met gekke bulten

Tot 2005 konden ook particulieren genieten van de voordelen van het grijze kenteken: lagere mrb en geen bpm. Voorwaarde was dan wel dat je interieurruimte aan een aantal voorwaarden voldeed, zoals een tussenschot, geblindeerde ramen en, vooral, bepaalde afmetingen. Die leidde tot gedrochten met kunststof opbouwdaken en rare uitstulpingen.

Toen het belastingvoordeel verdween, was het ook snel afgelopen met de ombouw van personenwagen. Maar die trend keert nu terug. Om een andere reden. Niet iedere ondernemer heeft een echt bus nodig, maar is al blij met wat extra laadruimte. Dat je dan bovendien geniet van het comfort van een personenwagen - hoewel een busje daar tegenwoordig niet voor onderdoet - is mooi meegenomen.

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Auto heel geschikt voor stadsverkeer

Bovendien zijn personenwagens door hun compactere afmetingen vaak beter ingesteld op een leven in stadsverkeer. Dat je zo'n besteluitvoering vrijwel altijd weer kunt terugbouwen naar de originele toestand, maakt het extra prettig. Dat levert een prima inruilprijs op. Belastingvoordeel heb je er echter niet van, want het blijven geel-kentekenmodellen.

Toch is er behoefte aan. Op dit moment zijn - onder andere- de volgende modellen leverbaar:

Grotere elektrische Cargo-uitvoering

Bij Volvo hebben ze de smaak te pakken en krijgt de EX30 Cargo een groter broertje, de EX40 Cargo. De achterbank wordt verwijderd, er komt een vlakke laadvloer en de achterste zijruiten worden geblindeerd. Daarmee ontstaat een praktische laadruimte voor gereedschap, onderdelen of inspectiemateriaal.

Volgens Volvo is de EX40 Cargo bedoeld voor onder meer service- en onderhoudsbedrijven, inspectiediensten en ondernemingen die veel klantbezoeken afleggen. Door het grotere formaat biedt de EX40 meer laadcapaciteit en flexibiliteit dan de EX30 Cargo.

Alternatief voor traditionele ev-bus

Volvo positioneert de EX40 Cargo nadrukkelijk als alternatief voor de huidige generatie elektrische bestelwagens. In het compacte LCV-segment (Light Commercial Vehicles) spelen volgens het merk zaken als voertuiggewicht, actieradius en total cost of ownership (TCO) een steeds grotere rol.

Met de EX40 Cargo wil Volvo inspelen op strengere milieuregels en de groei van zero-emissiezones in Nederlandse steden. De bedrijfswagen is volledig emissievrij en biedt toegang tot milieuzones, terwijl hij het comfort- en veiligheidsniveau van een premium personenauto behoudt.

Modulaire ombouw en terugbouw mogelijk

De ombouw is modulair opgebouwd. Naast de standaardaanpassingen zijn (tegen meerprijs) opties leverbaar zoals:

tussenschotten en veiligheidsnetten

sjorogen

bindrails

dakmanden

maatwerk opbergsystemen

Overigens is dat de EX30 Cargo als EX40 Cargo weer teruggebouwd kunnen worden naar een personenauto. Dat kan gunstig zijn voor de restwaarde en de totale gebruikskosten.

Prijs Volvo EX40 Cargo (2026)

De ombouwprijzen voor de Volvo EX40 Cargo bedragen:

2.095 euro, excl. btw inclusief montage

2.995 euro, excl. btw inclusief scheidingsrek

Is de btw voor de Volvo EX40 Cargo aftrekbaar?

Een EX40 is er vanaf 42.995 euro, incl. btw en bpm. Btw is aftrekbaar voor ondernemers, maar wel onder voorwaarden. Je zult bijvoorbeeld een kilometerboekhouding moeten bijhouden. Er vindt dan btw-verrekening plaats voor privé gereden kilometers. Vraag je boekhouder wat dit voor jouw bedrijf inhoudt.