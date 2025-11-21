Kan ik btw terugvragen als ik een bus koop?

Nieuws

Wie op zoek is naar een bestelwagen ziet dat de prijs vaak ex. btw is. Toch moet je die btw eerst aan de dealer betalen. Hoe zit dit en kun je dit bedrag terugvragen als je zelf weinig btw afdraagt? Of als je gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling (KOR)? We zetten het overzichtelijk op een rij.

Wanneer mag je de btw op een bestelwagen terugvragen?

Btw terugvragen kan alleen als je als ondernemer btw-plichtig bent. Dus wanneer je ook aan je klanten btw berekent voor diensten of producten. Dan moet je periodiek - meestal per kwartaal - aangifte doen bij de Belastingdienst van ontvangen en betaalde btw.

Hoe werkt het precies?

Koop je een bestelwagen, dan voer je de betaalde btw op bij de btw aangifte. Deze wordt verrekend met al je andere btw-bedragen. Je moet wel kunnen aantonen dat je de wagen zakelijk gebruikt. Alleen honderd procent zakelijk betekent volledige aftrek.

Bij gemengd gebruik moet je een percentage eigen gebruik bepalen en jaarlijks corrigeren via de btw-correctie privégebruik. Dit kan op basis van werkelijk gebruik door een sluitende kilometeradministratie bij te houden. Is dit niet het geval, dan betaal je (in 2025) 2,7 procent van de catalogusprijs (incl. btw en bpm) aan btw. Dit wordt verwerkt via je belastingaangifte. Dit geldt overigens ook bij operational of financial lease.

Marge-occasions zonder btw

Btw terugvragen komt vooral voor bij nieuwe bussen. Over een occasion is meestal al btw betaald en teruggevraagd, dus die btw kun je niet nog een keer opvoeren. Dit zijn de zogenaamde 'marge' bestelwagens. Er staat dan geen btw vermeld op de factuur.

Kun je btw terugvragen als je zelf weinig btw afdraagt?

Ja. De btw-teruggaaf staat los van hoeveel btw jij afdraagt. Doe je bijvoorbeeld per kwartaal aangifte en heb je weinig omzetbelasting ontvangen van klanten, dan kan je aangifte zelfs negatief uitvallen. In dat geval krijg je een teruggave van de Belastingdienst.

Btw terugvragen bij KOR?

Is je omzet niet hoger dan 20.000 euro per kalenderjaar, dan kun je deelnemen aan de kleineondernemersregeling KOR. Dat betekent vrijstelling van btw: je hoeft geen btw te vragen voor jouw diensten of producten, maar je mag dan ook geen btw aftrekken op kosten en investeringen. Dus ook niet op de aanschaf van een bestelwagen. Voor een kleine ondernemer kan dit gunstig zijn, maar plan je een investering waarbij de btw-aftrek fors is, kan het lonen om niet voor de KOR te kiezen. Dit moet je vooraf goed afwegen of overleggen met je accountant.