Kia EV3 Cargo: en weer verdwijnt een achterbank

Een normale personenwagen ombouwen tot werkpaard lijkt heel hip op dit moment. Kijk naar de Volvo EX30 Cargo, de Ford Explorer Cargo en de Kia Niro Cargo. De jongste aanwinst komt ook uit de Kia-stal, de EV3 Cargo.

Paar uurtjes werk

Achterbank eruit, laadvloer erin. Zo lijkt het, maar er komt net iets meer bij kijken. De conversiekit, ontwikkeld samen met Veth Automotive, verandert de EV3 in enkele uren van een elektrische personenauto in een efficiënte bestelwagen. En omgekeerd, mocht je je EV3 uiteindelijk weer willen verkopen mét achterbank.

De basisuitvoering bevat een 12 mm dikke houten antislipvloer, een zwarte stalen opstaande rand van 50 mm en een bagagenet bij de B-stijl. Ondernemers kunnen de kit uitbreiden met opties als sjorrails, kopschot, bergruimteluik of dodehoekspiegels.

De kit kost 2050 euro, inclusief montage en exclusief btw. Bij de EV3 Cargo is het bij de prijs (zie onder) inbegrepen. Maar de kit is ook geschikt voor bestaande of voorraadmodellen. Kia geeft overigens twee jaar garantie op de conversie. De rest van de auto krijgt standaard 10 jaar garantie (of 150.000 km) mee.

Groot bereik

De Kia EV3 Cargo is een prima alternatief voor ondernemers die ruimte zoeken, maar geen grote bus nodig hebben. De laadruimte meet 1,25 m3. En je kunt er ook aan de andere kant van het land mee bezorgen. De 81,4 kWh-batterij biedt namelijk een bereik tot 605 kilometer en snelladen van 10 tot 80 procent duurt slechts 30 minuten. Het vermogen bedraagt 204 pk, het koppel 283 Nm.

Prijs Kia EV3 Cargo (2025)

De Kia EV3 Cargo (2025) is leverbaar in vier uitvoeringen — van de Air tot de GT-PlusLine — en staat vanaf 31.934 euro in de prijslijst. Dit is de prijs inclusief conversiekit en bpm, exclusief btw.